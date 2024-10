Consiglio Regionale, la nota. Monaco (Verdi-Sinistra): “Giornata triste per l’Abruzzo, respinta proposta per evitare l’uccisione dei cervi”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “A margine dei lavori della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Abruzzo, il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra della Regione Abruzzo e sindaco di Rosello, Alessio Monaco, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Ho presentato una richiesta ufficiale all’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste e all’ISPRA per il prelievo di 40 cervi dalle aree soggette all’uccisione e poterli trasferire nel territorio del mio comune – si apprende dalla nota stampa. Abbiamo una riserva naturale “Abetina di Rosello” estesa per duecentoundici ettari con una fascia di protezione esterna di 800 ettari dove questi straordinari animali potranno sopravvivere liberamente evitando una triste sorte – si apprende dalla nota stampa. Ho presentato la richiesta di votazione per appello nominale, sulla votazione per la revoca della delibera della Giunta, al fine di responsabilizzare ulteriormente i colleghi commissari e per rendere evidente a tutti gli abruzzesi la posizione delle forze politiche, l’uccisione non risolverà nessun problema ne per gli agricoltori ne per la sicurezza stradale – si apprende dalla nota stampa. Invito tutti gli altri Comuni, che possono, a seguire questo esempio per limitare una sciagurata strage di animali indifesi – aggiunge la nota pubblicata. Nel territorio del mio comune , come molti altri in Abruzzo a causa del basso carico di bestiame domestico e dell’abbandono delle aree coltivate, compresi i seminativi, in molte aree a pascolo e altrettante aree non più coltivate si assiste negli ultimi decenni a un incremento del bosco a discapito delle specie ornitiche legate agli ambienti aperti (prati e pascoli), e la presenza di ungulati in particolare del Cervo potrebbe limitare l’espansione del bosco mantenendo le aree aperte a vantaggio delle specie avifaunistiche – si apprende dalla nota stampa. Limitiamo questa strage che offende la natura della nostra Regione e danneggia in modo irreparabile l’immagine di Abruzzo Regione Verde d’Europa che, in tanti anni e faticosamente, stiamo costruendo”. (com/red)

