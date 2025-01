Consiglio Regionale, la nota. Palazzo Portoghesi, Pd: Il finanziamento da 100 mila euro è frutto del nostro impegno

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Accogliamo con soddisfazione il finanziamento da 100 mila euro destinato alla progettazione di Palazzo Portoghesi a Sulmona – Si tratta di un primo passo importante, che abbiamo sostenuto durante la sessione di bilancio e che deriva dall’impegno portato avanti in questi mesi, quando, con una visita ispettiva, abbiamo denunciato le condizioni della biblioteca “Giuseppe Capograssi” e del chiuso Palazzo Portoghesi, sollecitando la riapertura di questo luogo simbolo per la cultura della Valle Peligna», dichiarano i consiglieri regionali del Partito democratico Silvio Paolucci e Pierpaolo Pietrucci, insieme al segretario regionale dei Giovani Democratici Saverio Gileno e al segretario provinciale dell’Aquila Francesco Bassone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Le biblioteche – si legga ancora – sono spazi fondamentali di aggregazione e formazione, ma troppo spesso dimenticati da questo centrodestra – si legge sul sito web ufficiale. Per questo, crediamo che l’impegno della Regione debba andare oltre lo stanziamento di fondi – È necessario un piano complessivo di rilancio delle biblioteche regionali, affinché diventino davvero luoghi vivi e accessibili per le nostre comunità. Proprio in questa direzione, continueremo la nostra campagna di visite ispettive in tutte le biblioteche regionali, già avviata lo scorso anno, per monitorare le condizioni delle strutture e garantire che i finanziamenti si traducano in riaperture concrete e in servizi adeguati per i cittadini, in particolare per le e i giovani – precisa la nota online. Il finanziamento per Palazzo Portoghesi è un passo utile, ma non sufficiente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Regione deve fare di più per valorizzare il patrimonio culturale abruzzese e restituire alle comunità locali i luoghi di cultura che meritano”. (com/red)

