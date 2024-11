Consiglio Regionale, la nota. Parco Nord Pescara. D’Incecco (Lega): “Importante risultato per la città”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Un altro importante risultato per la città e per l’amministrazione Masci – precisa il comunicato. Grazie alla delibera approvata ieri dal Consiglio comunale, nella zona nord, in un’area oggi quasi completamente in abbandono, sorgerà il Parco che Pescara aspettava da oltre 40 anni – precisa la nota online. Tutto questo è frutto del buongoverno e della politica del fare, che in città ha portato già all’abbattimento del complesso del Ferro di Cavallo, per anni fortino della criminalità e della illegalità. E ancora alla riqualificazione di strade e piazze – si apprende dalla nota stampa. Per non parlare della bandiera blu, considerata sino a poco tempo fa un traguardo irraggiungibile – si apprende dalla nota stampa. Ieri in Consiglio è stata scritta l’ennesima bella pagina per il capoluogo adriatico”. Così il coordinatore regionale della Lega e capogruppo in Regione, Vincenzo D’Incecco – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it