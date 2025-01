Consiglio Regionale, la nota. Parroci aggrediti a Pescara, D’Incecco (Lega): “Ferma condanna per quanto accaduto”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La più totale vicinanza e solidarietà a don Francesco Santuccione, abate della Cattedrale di San Cetteo, e a don Vincenzo Amadio, parroco della Chiesa del Mare, vittime ieri a Pescara di aggressioni – precisa la nota online. Fatti del genere sono gravissimi – precisa la nota online. Non è accettabile che non ci si possa sentire più tranquilli neppure in una chiesa, luogo di pace e preghiera, dove ci dovrebbe essere solo rispetto – Episodi come questi non feriscono soltanto le persone direttamente coinvolte, ma tutti i cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Da parte della Lega ferma condanna e un plauso alla forze dell’ordine per essere intervenute tempestivamente e aver subito bloccato e individuato uno dei responsabili”. Così il coordinatore regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

