Consiglio Regionale, la nota. Pepe: La Regione taglia anche il Centro servizi informatici e telematici di Tortoreto?

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Con l’emendamento n.410 del progetto di legge n. 30 che sarà discusso domani nel corso del Consiglio regionale, la maggioranza di centrodestra intende ridurre ulteriormente le attività del Centro Servizi di Tortoreto – riporta testualmente l’articolo online. L’emendamento è una modifica alla legge regionale 25/2023 “Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo” con la quale già si era provveduto a trasferire la sede *dell’Aric (Agenzia Regionale di Informatica e Committenza)* da Tortoreto a L’Aquila – Con l’approvazione di questo emendamento il centro tecnico passerà dall’AreaCom alla Giunta regionale mentre i dipendenti amministrativi resteranno in AreaCom e probabilmente trasferiti nella sede di Pescara”. Lo scrive in una nota il consigliere regionale Dino Pepe – si apprende dalla nota stampa. “Dopo il declassamento dell’ospedale di Sant’Omero con la soppressione di due primariati (Unità Operative Complesse), le ambulanze che viaggiano dall’aprile scorso senza medico a bordo, la chiusura della casa di riposo di Sant’Omero, la quasi totale chiusura dell’ufficio Territoriale per l’agricoltura di Nereto (UTA) con la presenza di soli due operatori, continua l’opera di smantellamento dei servizi regionali presso la Val Vibrata” aggiunge il Consigliere Dem. Ci auguriamo che i Consiglieri regionali della maggioranza di questa provincia possano, almeno questa volta, battersi per le ragioni della nostra vallata e non subire supinamente le scelte imposte da altri” conclude Pepe – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

