Consiglio Regionale, la nota. Pepe (PD): “Autostrada gratuita per alleviare i disagi dovuti ai lavori”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:“È una morsa soffocante quella che rischia di stringere la provincia di Teramo in tema di viabilità. Si temono paralisi e isolamento, da una parte gli interminabili lavori sull’autostrada A14 che ormai da anni, in barba alle promesse di Marsilio di una terza corsia, hanno ridotto ad una sola diversi tratti verso e da Pescara, dall’altra l’annuncio dell’imminente chiusura, prevista per il 1° Ottobre, del traforo del Gran Sasso sulla A24” scrive in una nota il consigliere regionale Dino Pepe – “Persone e merci in viaggio da Teramo verso Pescara, e viceversa, impiegano oggi tempi di percorrenza triplicati, con code e attese che arrivano a bloccare per ore il traffico veicolare, spesso costringendo gli automobilisti a riversarsi sulla statale mandando in tilt le cittadine costiere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sull’autostrada A24 Teramo- L’Aquila- Roma accadrà la stessa cosa: il senso alternato con mezz’ora di attesa del verde creerà inevitabilmente file e paralisi del traffico” prosegue il Consigliere Dem. “La soluzione andrebbe cercata dalla Regione in un tavolo con i gestori prevedendo ad esempio chiusure parziali nelle ore notturne, ma in assenza di un intervento da parte di Marsilio e della sua giunta speriamo possa essere accolta almeno la richiesta di gratuità, per i 45 giorni di chiusura, del tratto Teramo-L’Aquila/L’Aquila-Teramo e di quelli interessati dai lavori sulla A14. In assenza di iniziative da parte della maggioranza regionale, depositerò questa proposta in Consiglio, chiedendo il sostegno di tutte le forze e in special modo dei 7 Consiglieri eletti in provincia di Teramo” conclude Dino Pepe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it