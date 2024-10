Consiglio Regionale, la nota. Pepe su qualità acqua case Ater Giulianova: “Ho consegnato un campione all’assessore”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Oggi, durante la seduta del Consiglio regionale, ho consegnato all’assessore Mario Quaglieri l’acqua proveniente dagli appartamenti delle case Ater di Giulianova” scrive il Consigliere regionale Dino Pepe – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Erano stati gli inquilini di via Di Vittorio il 27 Settembre, in occasione della mia visita ispettiva insieme ad una delegazione del Partito Democratico, a consegnarmi la bottiglietta d’acqua inquinata che sgorga ormai da troppo tempo dai rubinetti delle case di edilizia residenziale pubblica di proprietà della Regione” prosegue il Consigliere Dem. “Dopo la consegna ho avuto un breve scambio di vedute sulla vicenda con Quaglieri, il quale si è impegnato a intervenire rapidamente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Insieme ai Consiglieri comunali del Partito Democratico Alessandra Matone e Oreste Marchionni vigilerò affinché i disagi sopportati per mesi dagli inquilini Ater di Giulianova trovino finalmente soluzioni definitive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Stessa attenzione presterò sulle palazzine della città di Teramo, anch’esse penalizzate da anni di abbandono e lunghe attese per eliminare disagi e mancanze” conclude Dino Pepe – (com/red)

