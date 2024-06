Consiglio Regionale, la nota. Pepe su settore agricolo: “2000 aziende in meno”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “In Abruzzo dal 2020 ad oggi oltre 2000 aziende agricole e forestali hanno cessato la propria attività. Un dato molto preoccupante per una regione che ha nell’agricoltura un proprio settore strategico – riporta testualmente l’articolo online. Le cause, come denunciato più volte dalle associazioni di categoria, sono molteplici e note da tempo, ma la Regione ad oggi non ha mai concretamente risposto agli appelli lanciati dal settore” scrive in una nota il consigliere regionale Dino Pepe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Tra le principali criticità degli ultimi anni certamente va annoverato lo smantellamento del dipartimento e la conseguente chiusura degli uffici per l’agricoltura, punti di riferimento sul territorio per tutti gli operatori del settore: in provincia di Teramo restano attivi solo quelli del Capoluogo e di Nereto, con un numero di addetti che è costantemente in diminuzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non aiuta gli agricoltori neppure il caotico sistema informatico con una pluralità di piattaforme e programmi (UMA-gasolio agricolo, ARTEMIDE…) di difficile fruizione che complicano, non poco, richieste, controlli e segnalazioni” aggiunge il Consigliere Dem. “Negli ultimi anni, poi, i ritardi e le mancanze dei governi nazionale e regionale sugli interventi necessari dopo le calamità naturali e i danni da fauna selvatica, problema ormai fuori controllo, hanno determinato ulteriori e purtroppo spesso insuperabili problemi per tante aziende e hanno fatto emergere tutta l’inconsistenza di quelle filiere (Imprudente-D’Eramo/Marsilio-Lollobrigida-Meloni) più volte invocate nelle campagne elettorali ma mai efficaci e decisive sul territorio – recita il testo pubblicato online. Sono ancora migliaia gli agricoltori in attesa dei ristori promessi dopo i danni da peronospora che, voglio ricordare, risalgono ad oltre un anno fa, quando le violenti piogge non permisero i trattamenti necessari – Così come numerosi sono gli agricoltori che denunciano i danni arrecati dalla fauna selvatica ottenendo in grande ritardo rimborsi oltretutto parziali e insufficienti – precisa il comunicato. Una problematica questa che andrebbe affrontata a monte, tornando ad elaborare piani di controllo e contenimento del fenomeno che siano in grado di arginarlo” prosegue Pepe – recita la nota online sul portale web ufficiale. “In una situazione così complessa e difficile, è encomiabile il lavoro di denuncia e proposta che le associazioni agricole continuano a portare avanti, dimostrando passione e tenacia – si legge sul sito web ufficiale. Mi unisco a loro nel chiedere che anche chi governa i vari livelli istituzionali faccia la propria parte per non disperdere il grande patrimonio agricolo che la nostra regione possiede” conclude Dino Pepe – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

