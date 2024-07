Consiglio Regionale, la nota. Peronospera, Campitelli su incremento dei fondi

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:(ACRA) – “È un’ottima notizia l’approvazione dell’emendamento in commissione Agricoltura del Senato per incrementare di ulteriori 30 milioni di euro il fondo per ristorare gli agricoltori che hanno subito i danni della peronospora – viene evidenziato sul sito web. Questo è senz’altro un risultato sollecitato dal presidente Marco Marsilio, dai senatori di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi e Guido Liris, che va nella strada giusta per tutelare le aziende agricole e vitivinicole abruzzesi che in questi mesi ho costantemente ascoltato anche nella competente commissione del Consiglio regionale, di cui sono presidente – si apprende dalla nota stampa. Una prova tangibile che la maggioranza che sostiene il governo Meloni non dimentica l’Abruzzo e le sue attività produttive”. Così, Nicola Campitelli, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

