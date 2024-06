Consiglio Regionale, la nota. Peronospora, Campitelli: “Provvedimenti concreti”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “I due emendamenti approvati oggi dal Consiglio regionale per supportare le imprese agricole abruzzesi danneggiate dall’emergenza Peronospora, confermano quanto questo governo regionale stia tenendo alta l’attenzione sulla problematica che ha colpito il comparto, ponendo in essere provvedimenti concreti, pari a quasi 8 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. L’approvazione odierna è stata preceduta dalla competente commissione consiliare che ho l’onore di presiedere, alla quale sono stati invitati a partecipare sindaci, organizzazioni vitivinicole, cantine sociali, oltre all’assessore regionale Emanuele Imprudente: un utile e proficuo confronto, soprattutto al fine di giungere in Aula con misure adeguate a tutelare al meglio le nostre attività agricole e il loro indotto”. Lo comunica il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Agricoltura, Nicola Campitelli – (com/red)

