Consiglio Regionale, la nota. Pescara, D’Incecco: la vittoria del centrodestra sarà confermata

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Da parte del Tar non è stato accolto nessun ricorso – E’ stato semplicemente disposto, così come previsto dalla normativa, l’avvio dell’iter di verifica – E ora si procederà con un accertamento sulla corrispondenza tra verbali e risultato elettorale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Risultato che ha decretato la vittoria del centrodestra al primo turno e siamo certi sarà confermata”. Così il coordinatore regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco in merito alle notizie sulla decisione del Tar circa il ricorso presentato da due cittadine contro il risultato delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno di Pescara – viene evidenziato sul sito web. “Attendiamo con assoluta serenità – aggiunge – l’esito dell’attività istruttoria, che si concluderà entro la metà di dicembre”. (com/red)

