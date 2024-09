Consiglio Regionale, la nota. Piani Asl, D’Incecco (Lega): Soddisfatto per l’ottimo lavoro delle Commissioni

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Quello che abbiamo portato avanti in questi giorni è un lavoro importante, il cui obiettivo deve essere ora garantire conti in ordine nella sanità, tutelando allo stesso tempo i lavoratori e cercando, non solo di salvaguardare, ma di migliorare i servizi sul territorio e l’assistenza ai cittadini – precisa la nota online. Per ottenere ciò è fondamentale che ci sia un monitoraggio continuo e costante – si apprende dalla nota stampa. Monitoraggio su cui come Lega abbiamo sempre insistito e oggi è anche tra le osservazioni di un documento firmato dai consiglieri di centrodestra”. Così il presidente della Commissione Bilancio e capogruppo della Lega in Regione, Vincenzo D’Incecco a proposito della seduta congiunta delle Commissioni Bilancio e Sanità, dedicata all’audizione dei manager delle quattro Asl sui Piani di razionalizzazione delle Aziende – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Piani che hanno ottenuto tutti il parere favorevole – “Dopo aver ascoltato l’assessore, il direttore del Dipartimento Sanità e i direttori generali delle Asl e aver esaminato i Piani e gli atti presentati, insieme al presidente della Commissione Sanità Gatti, – spiega D’Incecco – abbiamo però ritenuto di dover fare delle osservazioni, contenute in un documento – recita il testo pubblicato online. Nel prendere atto dell’assenza di una esplicita dichiarazione di sostenibilità dei Piani da parte del Dipartimento Sanità, raccomandiamo un “monitoraggio continuo e costante”. Ma soprattutto suggeriamo alla giunta regionale di valutare le opportune iniziative nel caso di sforamento superiore al 20% del disavanzo dichiarato dalle Asl e di fornire indirizzi in ordine alla necessità di non superare il 70% di tale somma per il 2025 quale disavanzo – E’ stato fatto, insomma, da parte delle Commissioni un ottimo lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. L’attenzione sulla sanità è e resterà alta – si legge sul sito web ufficiale. L’obiettivo – ribadisce D’Incecco – deve essere il controllo della spesa senza trascurare il diritto alla salute e la centralità del cittadino e senza tagli al personale”. (com/red)

