Consiglio Regionale, la nota. Piani razionalizzazione Asl: martedì 24 seduta congiunta Commissioni Bilancio e Sanità.

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – La Commissione consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro” è convocata, in seduta congiunta e straordinaria con la Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”, per martedì 24 settembre 2024, alle ore 11 (presso la sala “G. D’Annunzio”, 2° piano del Palazzo dell’Emiciclo). La sessione di lavori sarà dedicata all’esame e all’espressione dei pareri sui Piani di razionalizzazione delle spese delle Aziende Sanitarie Locali Abruzzesi – precisa il comunicato. In apertura di seduta saranno ascoltate le sigle sindacali, Cgil, Cisl, Uil e Ugl Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Sarà presente in audizione il Direttore del Dipartimento Sanità della Giunta regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it