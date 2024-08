Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci chiede di dare maggiore dignità e sicurezza a Valle Pretara

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Oggi Valle Pretara urla un diritto finora negato: quello sul decoro urbano – riporta testualmente l’articolo online. Un disagio diventato insopportabile per chi vive nel quartiere – si apprende dalla nota stampa. Basti pensare che i residenti di via Asmara sono stati costretti, proprio a causa dell’assenza di manutenzione degli spazi pubblici, ad affiggere cartelli per segnalare il pericolo di vipere, sono costretti a vivere con la paura quotidiana dei ratti che hanno preso possesso della zona e scorrazzano indisturbati, sono costretti, con queste temperature, a non poter neanche aprire le finestre per la presenza di cimici e tafani che in quella selva di sporcizia e incuria hanno trovato l’habitat naturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E i disagi non li vivono solo gli abitanti di via Asmara, ma quelli di piazza Campo Imperatore e di tutte le vie limitrofe che attraversano il cuore del quartiere – si apprende dalla nota stampa. I sopralluoghi che abbiamo fatto, su richiesta e segnalazione dei cittadini disperati, hanno creato un’aspettativa sull’intervento di pulizia che speriamo possa essere fatto presto dopo le nostre segnalazioni – Ma dove sono la Regione e il Comune in tutto questo? Dov’è la destra sempre pronta a farsi fotografare in campagna elettorale, ma poco dedita ad affrontare e risolvere le problematiche dei cittadini? Purtroppo il quartiere sconta la mancata programmazione della ricostruzione degli edifici ATER che lo ha fatto diventare, atti alla mano, l’ultimo quartiere della città dal punto di vista del recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica: una situazione che va portata all’attenzione della Struttura di Missione per cambiare il vecchio cronoprogramma, adeguare le risorse e trasferirle nel più breve tempo possibile – si apprende dalla nota stampa. La mancata ricostruzione comporta degrado e incuria per l’intero quartiere ma anche un problema di incolumità pubblica: infatti nonostante il tentativo reiterato di chiudere il perimetro delle abitazioni ATER inagibili, non si sono attenuate la crescente insicurezza nella zona e le incursioni di persone che circolano all’interno delle strutture pericolanti – precisa il comunicato. Eppure ci sarebbe lo strumento dell’abbattimento in anticipazione e la cura dell’area in attesa di partire con la ricostruzione materiale delle palazzine – si apprende dalla nota stampa. Ma su Valle Pretara andrebbe fatto molto di più: andrebbe ripreso il piano di recupero urbano del 2007 e portato quanto più possibile a termine, andrebbe fatto un piano di riqualificazione urbana con risorse certe che restituisca centralità sociale ed economica, servizi e dignità per chi ci vive e andrebbe accelerata la ricostruzione pubblica della scuola e della Chiesa Santa Maria Mediatrice, ultimi presidi sociali rimasti nel quartiere”. E’ quanto si legge in una nota a firma del consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

