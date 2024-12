Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci (PD): “Ancora stop al San Salvatore dell’Aquila sull’aborto farmacologico”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– Il consigliere regionale PD, Pierpaolo Pietrucci, dichiara: “Dopo le dichiarazioni a mezzo stampa del responsabile del reparto di Ginecologia Ostetricia dell’ospedale San Salvatore, il Dottor Gabriele Iagnemma, fatte in seguito alla mia visita ispettiva nel suo reparto, sono costretto a rispondere rivolgendomi però, non tanto al lui, ma al Manager della Asl 1, Ferdinando Romano, a cui i medici sono costretti ad obbedire, in una gestione sanitaria che in Abruzzo è diventata simile ad un’insopportabile regime totalitario in cui i medici non sono liberi di dire la loro senza conseguenze, come già dimostrato ampiamente sulla Tv nazionale dall’inchiesta di La7”. Per questo rinnovo la stima per i dottor Iagnemma, a cui va la mia solidarietà, ma – almeno che non voglia smentire ciò che ci è stato detto appena un giorno fa durante la visita – devo ribadire che la somministrazione della pillola Ru486 che premette l’aborto farmacologico, non è ancora ripresa all’ospedale San Salvatore, dopo lo stop risalente allo scorso giugno, come stranoto in città e già denunciato e ribadito da collettivi ed associazioni di donne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una interruzione – così ci è stato riferito e sono costretto a ripetere – dovuta alla mancanza di una stanza adeguata dove le donne possano essere adeguatamente seguite nelle ore successive alla somministrazione del farmaco e che, ci è stato spiegato, dovrebbe a brevissimo essere risolta, con la ripresa, “a giorni”, del servizio – riporta testualmente l’articolo online. Così come ci è stata riferita una carenza di organico che la Asl deve impegnarsi a rimediare nell’immediato, per dare le risorse necessarie ad un reparto, quello di ginecologia e ostetricia, di grande efficenza e che deve continuare ad essere un vanto del nostro territorio, come abbiamo ampiamente sottolineato nel resoconto dopo l’ispezione – si apprende dalla nota stampa. Una pratica, quella delle ispezioni, che ci sta permettendo di metterci in ascolto e a contatto diretto con i servizi e di avere la possibilità di formulare quindi pareri equilibrati, tra cui non possiamo di certo omettere quelli relativi alle carenze rilevate, che i vertici Asl, dal canto loro, dovrebbero prendere senza permalosità, ma in un ottica di collaborazione e comune intento di pronta risoluzione, senza avere paura di tenere informata la cittadinanza che vive già sulla propria pelle le eccellenze, quanto – purtroppo – gli evidenti e numerosi disservizi – precisa la nota online. Per questo giovedì 19 dicembre saremo di nuovo al San Salvatore per una nuova visita, questa volta al reparto di Oncologia”, conclude Pietrucci – (com/red)

