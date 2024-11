Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci (PD) commenta sospensione Consiglio di Stato su abbattimento cervi in Abruzzo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il consigliere regionale PD, Pierpaolo Pietrucci, scrive commentando la sospensione dettata oggi dal Consiglio di Stato che interviene sulla delibera della Giunta che aveva autorizzato l’abbattimento di diversi esemplari di cervo in Abruzzo – recita il testo pubblicato online. “La vittoria di oggi è una grande soddisfazione per la salvaguardia di cervi e cerbiatti e per il nostro ambiente naturale – si apprende dalla nota stampa. È anche la vittoria contro una politica miope, arrogante e dannosa – Vince la ragione e il rispetto del territorio dopo aver cercato in ogni modo di affrontare seriamente i danni da fauna selvatica: ci sono tante soluzioni, adottate da altre Regioni: l’immediato indennizzo, i corridoi di attraversamento stradale, le recinzioni, i dissuasori sonori e olfattivi, una gestione faunistica più equilibrata – Invece l’assessore ha scelto ostinatamente la strada più demagogica e crudele: l’abbattimento degli animali – precisa il comunicato. Una scelta che nasconde un enorme business (un cervo adulto sul mercato della carne può arrivare a valere 12.000 €) ma che – come già sperimentato per i cinghiali – non avrebbe risolto alcun problema – si legge sul sito web ufficiale. Ora si avvii una riflessione condivisa, mettendo intorno a un tavolo tutti i soggetti e le competenze (allevatori, agricoltori, ambientalisti, amministratori locali, ASL, corpi di vigilanza, cacciatori, ecc.) per individuare le giuste soluzioni – Dopo aver sbattuto il muso sul taglio dei confini del Parco regionale Sirente-Velino e dopo essere stato latitante sulla vicenda del bacino idrico del Gran Sasso, ora l’assessore Imprudente viene mortificato da quest’ultima sconfitta – si apprende dal portale web ufficiale. Con lui, l’Abruzzo invece di essere promosso come Regione leader dell’economia ambientale, con risorse, progetti e strategie innovative, assurge sulle pagine nazionali per i danni alla natura e le figuracce collezionate – Imprudente lasci le deleghe che evidentemente non sa gestire, altrimenti avvieremo una denuncia alla Corte dei Conti per lo spreco di denaro utilizzato per elaborare un piano fallimentare”. (com/red)

