Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci: (PD): “Convocare Commissione Territorio su criticità sistema Gran Sasso”

Con una richiesta inoltrata stamane, ho chiesto di convocare immediatamente la 2^ Commissione del Consiglio regionale per approfondire la situazione del "sistema Gran Sasso" che vedrà nei prossimi giorni, interventi rilevanti sul consumo idrico e la viabilità autostradale". Lo scrive il consigliere regionale PD, Pierpaolo Pietrucci, e aggiunge: "Con poca programmazione e ridotta comunicazione istituzionale, sono stati annunciati provvedimenti che stanno generando apprensione e confusione tra i cittadini – Sappiamo bene la complessità della questione, la fragilità del sistema e la difficoltà delle opere infrastrutturali che dovranno mettere in sicurezza il sistema idrico, garantendo la viabilità autostradale e l'attività dei Laboratori di Fisica Nucleare. E proprio per questo non si può lasciare al caso la conoscenza di ciò che sta avvenendo e di ciò che avverrà nel futuro. È chiaro che l'impatto più immediato sarà rappresentato dai disagi sulla viabilità. Ma è altrettanto evidente che l'emergenza più rilevante è la tutela della risorsa idrica, considerando che – come denunciato dalle associazioni ambientaliste – dal 2018 quando fu sequestrata la captazione presso i Laboratori di fisica del Gran Sasso, e parliamo di anni di mutamenti climatici e crescente siccità, sono stati "messi a scarico" (cioè buttati via) 13 miliardi di metri cubi d'acqua. Per questo ho chiesto un'urgente convocazione della 2^ Commissione per effettuare un'operazione trasparenza su quanto sta accadendo, con l'audizione del commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, Pierluigi Caputi. La popolazione aquilana e teramana ha il diritto di essere informata, pena il sospetto di aver voluto avallare le attività sotto una sorta di velo omertoso che sembrerebbe essere stato steso sulla questione. Chiediamo quindi di conoscere lo stato della falda acquifera, se questi ulteriori interventi saranno impattanti a livello ambientale, a cosa servono, cosa prevedono le opere previste nel Piano di Fattibilità Tecnico Economico previsto dalla struttura Commissariale, come si lavorerà in sinergia col Commissario per la messa in sicurezza sismica dell'autostrada". "Pertanto – – specifica Pietrucci – abbiamo chiesto l'audizione di tutte le parti coinvolte: il Commissario straordinario sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso (Pierluigi Caputi); la Giunta regionale (Presidente Marco Marsilio); il Comune dell'Aquila (Sindaco Pierluigi Biondi); la società Gran Sasso Acqua (presidente Ivo Pagliari); il Parco Gran Sasso Monti della Laga (presidente Tommaso Navarra); il geologo Leo Adamoli; il Forum abruzzese dei movimenti per l'acqua (Renato Di Nicola). Abbiamo il dovere di fare chiarezza per alleviare disagi e preoccupazioni che i cittadini saranno costretti a subire", conclude

