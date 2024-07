Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci: ritardi fornitura farmaci ospedalieri

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “La realtà è più forte di ogni immaginazione – si apprende dalla nota stampa. E così questa mattina, a conferma delle parole e delle denunce dei giorni scorsi, ho potuto toccare con mano – per l’ennesima volta – la difficile situazione dell’ospedale San Salvatore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Chiamato da un’amica, a cui la Farmacia ospedaliera non era in grado da giorni di mettere a disposizione il farmaco di cui ha bisogno, ho constatato il caos, le difficoltà, i ritardi della gestione sanitaria le cui pesantissime conseguenze si scaricano sugli incolpevoli pazienti”. Così il consigliere regionale PD, Pierpaolo Pietrucci, che continua entrando nel dettaglio della vicenda: “La signora è affetta da una patologia invalidante: un’artropatia psoriasica sieronegativa, una malattia autoimmune, cronica e infiammatoria – si apprende dal portale web ufficiale. Il suo farmaco, il Cosentix, non viene tempestivamente fornito a causa dei tempi e delle procedure che affliggono l’ABS, l’Ufficio Acquisti Beni e Servizi dell’Ospedale, cioè il centro di approvvigionamento dei farmaci e dei materiali sanitari – Grazie alla usa tenacia, che ha voluto rivendicare i suoi diritti, mentre altri pazienti, scoraggiati e afflitti, sono andati via, stamattina ho constatato la situazione con le incolpevoli dottoresse dell’ospedale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il problema di fondo, infatti, è che le Gare sono gestite a livello regionale dall’ARIC (l’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza) e molti dei Bandi di Gara per la fornitura di medicinali che dovrebbero rifornire le farmacie ospedaliere, spesso scadono, non si procede per tempo a nuove aggiudicazioni, si accumulano ritardi e i pazienti devono aspettare giorni, settimane o mesi per ricevere farmaci vitali per la loro salute – recita la nota online sul portale web ufficiale. Naturalmente ho subito informato di tutto il Direttore sanitario della ASL1 Alfonso Mascitelli”. “Quanto alla Regione – spiega Pietrucci – si deve immediatamente potenziare l’attività dell’ARIC e chiedo all’Assessora Verì di verificare la situazione per non penalizzare oltre le persone più fragili – aggiunge la nota pubblicata. Infine: confesso una imperdonabile leggerezza – si legge sul sito web ufficiale. Preso dalla premura e dall’urgenza di recarmi personalmente in Ospedale, non ho pensato di avvisare il collega Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. Gli avrei chiesto di accompagnarmi per verificare non con una ‘visita ispettiva’ ma sul campo, in un giorno di ordinaria emergenza, la situazione dolorosa del nostro nosocomio e la pena che si prova per gli incolpevoli pazienti – precisa la nota online. Sono certo che per lui, come per tutti i suoi colleghi di governo, sarebbe stata un’esperienza più educativa di tanti comunicati stampa”, conclude il Consigliere PD. (com/red)

