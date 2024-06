Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci su riposizionamento bivacco “Lubrano”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Approvato oggi in Commissione l’emendamento che vede come primi firmatari Pietrucci, Mannetti, Verrecchia, sul trasporto e riposizionamento del bivacco intitolato al capitano Giorgio Lubrano in un’area individuata tra il monte Prena e il monte Camicia – viene evidenziato sul sito web. Sul provvedimento il consigliere regionale, Pierpaolo Pietrucci, esprima la propria soddisfazione: “Con questo atto si sta dando una nuova certezza alla fruizione e alla valorizzazione delle nostre montagne, grazie all’Associazione i “Corridori del cielo” in una zona che da tempo richiedeva un investimento da parte delle istituzioni – precisa la nota online. Sono contento di aver dato voce, con un lavoro corale, e risposte a tutti coloro che da anni combattevano per questo riposizionamento – recita il testo pubblicato online. Ringrazio i consiglieri Carla Mannetti e Massimo Verrecchia per aver costruito insieme al sottoscritto, firmato e sostenuto sin da subito questo emendamento, per il lavoro preparatorio e per le azioni consequenziali che insieme dovremmo mettere in campo”, conclude Pietrucci – precisa il comunicato. (com/red)

