Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci(PD): vicinanza ai lavoratori di LFoundry

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Vicinanza a lavoratrici e lavoratori e grande attenzione per la più grande azienda della provincia dell’Aquila – così scrivono in una nota congiunta il senatore Michele Fina, il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci e il segretario regionale del PD Daniele Marinelli – Ci siamo recati ieri davanti ai cancelli della LFoundry di Avezzano per testimoniare tutta la nostra vicinanza ai lavoratori in sciopero e assicurare la massima attenzione istituzionale e politica per la vertenza – si apprende dal portale web ufficiale. Da sempre seguiamo con scrupolo le vicende dell’importante stabilimento marsicano impegnato nel mercato strategico dei semiconduttori e di fronte alle denunciate incertezze sul futuro non potevamo mancare di stare al fianco del sindacato – aggiunge testualmente l’articolo online. Crediamo che si debba fare chiarezza sulla prospettiva futura in particolare per quanto riguarda i rapporti tra Lfoundry e la mono-committenza che alla fine dell’anno potrebbe lasciare in balia degli eventi lo stabilimento avezzanese con le intuitive conseguenze sui livelli occupazionali – precisa la nota online. Crediamo sia altrettanto importante che vengano chiarite le circostanze per le quali siano stati previsti tagli in busta paga sugli extra minimi – Per tutto questo, oltre alla presenza davanti ai cancelli di fabbrica, assicuriamo ogni azione nei confronti del Ministero competente per sensibilizzare le opportune misure a livello governativo – Allo stesso modo, nei prossimi giorni sarà attivato ogni strumento parlamentare e consiliare, anche per mezzo di interrogazioni urgenti, per conoscere le azioni necessarie che Governo e Giunta regionale intendono mettere in campo – Attendiamo l’esito dello sciopero e il confronto con i sindacati nazionali, ma sollecitiamo sin da ora la sottosegretaria Bergamotto affinché convochi presso il Ministero dello Sviluppo Economico un tavolo in cui l’azienda possa esporre un solido piano industriale superando le incertezze sulla prospettiva futura”. (com/red)

