Consiglio Regionale, la nota. Premio narrativa Città di Penne a Corrado Augias. La premiazione il 16 ottobre a Chieti

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:(ACRA) – Il Premio internazionale di narrativa “Città di Penne” è nato nel 1979 da un’idea di Igino Creati, è cresciuto negli anni e ha acquistato sempre più rilevanza – viene evidenziato sul sito web. Oggi rappresenta uno dei più importanti riconoscimenti letterari. Il vincitore dell’edizione 2024 è il giornalista e scrittore Corrado Augias. Quest’anno la cerimonia di premiazione si svolgerà mercoledì 16 ottobre e sarà divisa in due momenti distinti: alle ore 11,00 nell’auditorium del rettorato dell’Università d’Annunzio di Chieti è in programma l’incontro con Augias, autore del libro “La vita s’impara”; nel pomeriggio, il vincitore del Premio, parteciperà a un secondo incontro nella sala consiliare del chiostro di San Domenico a Penne, a partire dalle ore 15,00. Entrambi gli appuntamenti saranno moderati dal direttore scientifico del Premio “Città di Penne”, Antonio Sorella – viene evidenziato sul sito web. Il presidente della giuria tecnica è Alessandro Masi, segretario generale della società Dante Alighieri di Roma, l’amministrazione è affidata a Giulia Buccella – viene evidenziato sul sito web. Il Premio è sostenuto dal Consiglio regionale dell’Abruzzo, patrocinato da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e ha ottenuto negli ultimi anni anche il riconoscimento dalla Città di Mosca – si apprende dal portale web ufficiale. Tra i vincitori delle precedenti edizioni figurano Donatella Di Pietrantonio, Francesco Sabatini, Carlo Verdone, Enrico Vanzina, Giancarlo Giannini, Gianni Amelio, Pupi Avati, Lidia Ravera, Michele Mari e Edoardo Albinati. Alla conferenza stampa hanno preso parte: Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo; Antonio Blasioli, vicepresidente del Consiglio regionale d’Abruzzo; Leonardo D’Addazio, consigliere regionale; Mario Semproni, delegato alla cultura per il Comune di Penne; Antonio Sorella, direttore Scientifico del Comitato Organizzatore del Premio “Città di Penne”; Giulia Buccella, amministratrice del Comitato Organizzatore del Premio “Città di Penne”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it