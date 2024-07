Consiglio Regionale, la nota. Prima riunione del Comitato per la Legislazione

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Prima riunione, questo pomeriggio, del Comitato per la Legislazione, che si insedia sotto la presidenza della consigliera, Carla Mannetti (Lega), affiancata dal vice, Luciano D’Amico (Gruppo Misto). I due sono stati, inoltre, designati come delegati del Consiglio regionale all’interno del Comitato d’indirizzo del Progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali), promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Direzione Legislativa del Consiglio ha presentato al Comitato la bozza di una futura proposta legislativa sulla “Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione”.La giornata politica si è chiusa con i lavori della Prima Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali”, chiamata ad esprimersi su tre debiti fuori bilancio prodotti dalla Giunta regionale, che coinvolgono il Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione e il Dipartimento Sanità. I Commissari si sono riservati di esprimere il parere in una successiva Commissione, convocata dal presidente D’Incecco per martedì prossimo – recita il testo pubblicato online. Saranno chiamati in audizione il Direttore generale di Regione Abruzzo, insieme a funzionari e dirigenti responsabili dei servizi interessati –

