Consiglio Regionale, la nota. Proposta di legge su diritto allo studio, D’Amico: “Nostro impegno per avvio iter”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Questa mattina ho accettato con entusiasmo l’invito a partecipare, insieme ai colleghi Silvio Paolucci e Antonio Di Marco, alla conferenza stampa per la presentazione della Proposta di legge sul diritto allo studio scritta dai Giovani democratici abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. L’impegno come Patto per l’Abruzzo è quello di accogliere questo testo e portarlo all’interno del Consiglio regionale al fine di lavorare con tutte le forze politiche, anche di maggioranza, affinché la nostra Regione si doti di una Legge che migliori e aggiorni la programmazione in tema di istruzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mi complimento con i rappresentanti dei GD che hanno messo nero su bianco una serie di proposte normative attente ed efficaci, che rappresentano una sorta di testo unico con lo scopo di guardare alle nuove esigenze degli studenti e fornire loro risposte adeguate – si apprende dalla nota stampa. Chi studia investe su se stesso e rende possibile alla sua comunità di progredire, socialmente ed economicamente, per questo serve una norma che torni a porre lo studente al centro e riconosca alle nuove generazioni quel ruolo straordinario nel progresso economico e sociale del territorio – recita il testo pubblicato online. La Regione può fare molto su questo aspetto, quindi, auspico la proposta arrivi velocemente sul tavolo delle commissioni competenti e che si inizi l’iter di lavorazione della legge che condurrà alla sua approvazione”, così il consigliere regionale, capogruppo di opposizione, Luciano D’Amico sulla presentazione della legge sul diritto allo studio tenutasi oggi nella sala Corradino D’Ascanio del Consiglio regionale in Piazza Unione a Pescara – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

