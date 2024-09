Consiglio Regionale, la nota. Prospero: 8,5 milioni per la difesa delle nostre coste

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Desidero esprimere grande soddisfazione per l’importante finanziamento stanziato dalla Regione Abruzzo per la difesa della costa – si apprende dal portale web ufficiale. Questo investimento, che rientra nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027, rappresenta un’occasione senza precedenti per i nostri territori – In particolare, la città di Vasto beneficerà di 1,5 milioni di euro destinati alla protezione della “Via Verde” presso Punta Aderci, un’area di inestimabile valore naturalistico e turistico – Questo intervento sarà fondamentale per preservare una delle perle della nostra costa e per garantire la sicurezza e la fruibilità della ciclovia adriatica, un progetto che ha già portato numerosi benefici economici e turistici alla nostra regione – si apprende dalla nota stampa. Inoltre, a Casalbordino sono stati assegnati ben 6 milioni di euro per il riposizionamento delle scogliere sul lungomare Nord, un’opera essenziale per proteggere il litorale dall’erosione e salvaguardare le attività turistiche e commerciali della zona – si apprende dal portale web ufficiale. Anche San Salvo e Torino di Sangro vedranno importanti interventi rispettivamente con 1 e 1,7 milioni di euro, sempre a favore della “Via Verde” e della difesa costiera – si legge sul sito web ufficiale. Questi fondi, che complessivamente ammontano a 8,5 milioni di euro per i soli comuni del Vastese, rappresentano un investimento strategico per il futuro del nostro territorio – recita il testo pubblicato online. Grazie alla lungimiranza della Regione Abruzzo, sarà possibile mettere in sicurezza le nostre coste, contrastare l’erosione e tutelare il nostro patrimonio naturale e infrastrutturale – Questi interventi non solo proteggeranno le nostre comunità, ma contribuiranno anche a rilanciare il turismo, un settore vitale per l’economia di Vasto e dell’intero territorio circostante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Continuerò a seguire con attenzione l’evoluzione di questi progetti, garantendo il mio impegno affinché vengano realizzati nei tempi previsti e con la massima efficacia”. C’sì in una nota il consigliere regionale di FdI Francesco Prospero – recita il testo pubblicato online. (com/red)

