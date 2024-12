Consiglio Regionale, la nota. Prospero: Consegnate le nuove bandiere della Regione Abruzzo ai comuni del Vastese

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Carunchio, Palmoli e Roccaspinalveti sono stati i primi comuni a ricevere ieri le nuove bandiere ufficiali della Regione Abruzzo, caratterizzate dal simbolo del Guerriero di Capestrano – riporta testualmente l’articolo online. A consegnarle il Consigliere Regionale Francesco Prospero e l’Assessore Regionale Tiziana Magnacca, in rappresentanza del Consiglio Regionale, su delega del Presidente Lorenzo Sospiri – aggiunge la nota pubblicata. Durante la cerimonia, il Consigliere Prospero ha sottolineato “il forte valore simbolico delle nuove bandiere, che rappresentano il legame profondo tra tradizione e futuro – riporta testualmente l’articolo online. “Il Guerriero di Capestrano, emblema della nostra storia e della nostra cultura, è da sempre simbolo di resistenza, coraggio e fierezza, qualità che hanno contraddistinto e continuano a definire il popolo abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Queste bandiere non sono solo un segno di appartenenza, ma un invito a costruire un futuro che onori le nostre radici e valorizzi il nostro territorio” ha dichiarato Prospero – aggiunge testualmente l’articolo online. Le bandiere, aggiornate con un design moderno e un linguaggio artistico contemporaneo, integrano la figura del Guerriero di Capestrano, simbolo della forza e della storicità dell’Abruzzo – Realizzate con la maestria dell’artista Mimmo Paladino, esse racchiudono il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione – si apprende dalla nota stampa. Sono state prodotte dalla ditta Natalino Sozio di San Salvo”. L’Assessore Magnacca e il Consigliere Prospero hanno ringraziato i sindaci e le amministrazioni locali “per la calorosa accoglienza e per l’impegno profuso nella crescita e nella valorizzazione del territorio – “Questi momenti simbolici rafforzano il senso di comunità e il legame indissolubile tra il nostro passato e il futuro che stiamo costruendo insieme,” ha aggiunto l’assessore Tiziana Magnacca – si apprende dal portale web ufficiale. La consegna delle bandiere è iniziata ieri con i tre comuni del Vastese, ma continuerà nei prossimi giorni in altre realtà del territorio, con l’obiettivo di coinvolgere l’intera comunità abruzzese in questo importante gesto simbolico – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

