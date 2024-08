Consiglio Regionale, la nota. Prospero: dalla Regione 75 milioni alla Sasi gestiti in modo inefficiente

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Dopo aver esaminato il comunicato anonimo del “centro sinistra di Vasto”, che ancora una volta evita firme e responsabilità in dichiarazioni imbarazzanti, siamo costretti a intervenire per chiarire alcuni punti fondamentali e per prevenire le solite strumentalizzazioni politiche da parte di Menna e i suoi alleati – aggiunge la nota pubblicata. Negli ultimi 5 anni la Regione Abruzzo ha destinato ben 720 milioni di euro al miglioramento del sistema idrico abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Di questi, 380 milioni sono stati assegnati al potenziamento delle infrastrutture idriche potabili, e circa 75 milioni di euro sono stati specificamente stanziati per la SASI. Tuttavia, è evidente che queste risorse, nonostante la loro entità, sono state utilizzate in maniera inefficace dalla SASI, che ha dimostrato di non saper gestire né i fondi a lei destinati, né tanto meno l’attuale emergenza idrica – Il centrosinistra di Vasto, sempre pronto a criticare la Regione, tace però sull’incapacità della SASI di avviare i progetti finanziati e di affrontare l’emergenza idrica che ogni estate si ripresenta – Nessuna critica al management della SASI, che ha recentemente ammesso persino la mancanza di un piano di emergenza e l’incapacità di reperire autobotti sufficienti o di garantire una distribuzione equa dell’acqua agli 87 comuni che serve – recita la nota online sul portale web ufficiale. Invece di chiedersi come sono stati utilizzati i 75 milioni stanziati dalla Regione, o come la SASI sta impiegando i fondi derivanti dalle bollette di 187.000 utenze, il centro sinistra di Vasto (anonimo) continua a puntare il dito contro la Regione, assolvendo senza riserve la gestione della SASI. Ci si domanda se questa difesa sia legata al fatto che Gianfranco Basterebbe, presidente della SASI, sia stato nominato dal centro sinistra, confermato dal centro sinistra e scelto da Menna come committente nella sua prima campagna elettorale da sindaco – recita il testo pubblicato online. La speranza è che non sia così, perché l’interesse dei cittadini dovrebbe sempre venire prima delle alleanze politiche – si apprende dalla nota stampa. Adesso è essenziale concentrarsi sulla risoluzione dell’emergenza, riconoscendo che il problema acqua è stato aggravato sia dai cambiamenti climatici sia, soprattutto, dalla cattiva gestione della risorsa idrica – si legge sul sito web ufficiale. È necessario unire le forze per superare l’emergenza senza strumentalizzazioni politiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Successivamente, sarà il momento di valutare responsabilità e capacità progettuale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La prossima opportunità arriverà con i fondi FESR, che permetteranno di finanziare progetti per un importo di 30 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. Sarebbe imperdonabile se la SASI non riuscisse a sfruttare neppure questa occasione”. Così in una nota il consigliere regionale di FdI Francesco Prospero – (com/red)

