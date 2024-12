Consiglio Regionale, la nota. Prospero (FdI) su attività 2024 dell’Osservatorio Regionale Legalità

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Si è concluso ieri un anno di lavoro e sensibilizzazione intensa per l’Osservatorio Regionale della Legalità, che nel 2024 ha promosso iniziative di alto valore culturale e sociale, coinvolgendo esperti, istituzioni, associazioni e cittadini nella difesa dei diritti fondamentali e nella lotta alla violenza – viene evidenziato sul sito web. Con il recital “Piccoli segnali di violenta intensità”, tenutosi presso il Teatro Comunale “Prof. G. De Rentiis” di Lettomanoppello, si è chiuso il ciclo di eventi patrocinati dall’Osservatorio – Dopo il convegno ‘La violenza non ha genere’, svoltosi presso la Sala Convegni CAST dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti, e lo spettacolo teatrale “Tutto troppo” al Florian Espace di Pescara, il recital ha rappresentato un’ulteriore occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della tutela dei diritti, del contrasto alla violenza di genere e della protezione dei più vulnerabili – Il recital, curato da Aternum Fotoamatori Abruzzesi, ha visto la partecipazione di personalità di rilievo e si è concluso con una tavola rotonda tra esperti, che ha offerto spunti di riflessione sulla necessità di un approccio culturale e istituzionale nella lotta alla violenza – si legge sul sito web ufficiale. Il presidente dell’Osservatorio, Francesco Prospero, commentando il successo del programma, ha dichiarato: “Questo ciclo di eventi ha confermato l’importanza di affrontare i temi della legalità e della tutela dei diritti attraverso il dialogo, la cultura e l’impegno condiviso – aggiunge testualmente l’articolo online. Come Osservatorio, il nostro obiettivo per il 2025 sarà proseguire su questa strada, lavorando per tradurre idee e valori in azioni concrete che possano fare davvero la differenza nella vita delle persone – si apprende dalla nota stampa. Concludiamo il 2024 con l’impegno di continuare a promuovere una cultura della legalità e del rispetto dei diritti, certi che insieme possiamo costruire una società più giusta e solidale – Un ringraziamento speciale va a tutti i relatori, artisti, associazioni, volontari e cittadini che hanno partecipato e contribuito al successo di queste iniziative”. Sono già in fase di realizzazione i cortometraggi degli eventi, che saranno pubblicati nelle prossime settimane insieme alla consegna della Panchina Blu della Bigenitorialità, simbolo del diritto dei figli a mantenere relazioni significative con entrambi i genitori, che sarà ufficialmente donata all’Università di Chieti a gennaio – (com/red)

