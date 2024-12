Consiglio Regionale, la nota. Prospero: il camper della Salute a Vasto fino al 17 dicembre

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Fino a martedì 17 dicembre, il Camper della Salute sarà presente a Vasto, presso l’area parcheggio di Via Don Lorenzo Milani, con orario continuato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00. Questa importante iniziativa, voluta dalla Regione Abruzzo – spiega il consigliere regionale Francesco Prospero – offre ai cittadini un’occasione unica per prendersi cura della propria salute grazie a screening e prestazioni diagnostiche gratuite – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Come Consigliere regionale, sono particolarmente orgoglioso di vedere questo progetto arrivare a Vasto, perché credo fermamente che la prevenzione sia la base di una sanità efficace e vicina alle persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Requisiti per accedere agli esami sull’Unità Mobile: Screening oncologici. Mammografia:ì età compresa tra i 50 e i 69 anni, che non abbiano eseguito lo stesso esame negli ultimi due anni – Colon-retto (ricerca sangue occulto): età compresa tra i 50 e i 69 anni, che non abbiano eseguito lo stesso esame negli ultimi due anni o una colonscopia negli ultimi 5 anni – aggiunge la nota pubblicata. Pap-test (Pap-test o HPV-test): Età compresa tra i 25 e i 29 anni, che non abbiano fatto lo stesso esame negli ultimi 3 anni – precisa il comunicato. Età compresa tra i 30 e i 64 anni, che non abbiano fatto lo stesso esame negli ultimi 5 anni – Qualora si voglia verificare il possesso dei requisiti per aderire agli esami sopra indicati, è possibile contattare il numero telefonico 366 9341042 dalle ore 9:00 alle 13:30. Per maggiori informazioni sugli screening oncologici, si possono contattare i singoli Centri Screening, i cui recapiti sono disponibili sul sito web della ASL. Esami liberi: Spirometria: età superiore ai 16 anni, accesso libero – ECG: età superiore ai 16 anni, accesso libero- Controllo nei: follow-up su due nei sospetti, riservato a cittadini di età superiore ai 16 anni – Accesso libero fino a disponibilità sedute (circa 15 prestazioni giornaliere); si consiglia di informarsi al mattino, all’inizio delle attività dell’Unità Mobile”. “Come ho sempre sostenuto – conclude Prospero – la sanità di prossimità è un diritto per tutti – Questa iniziativa rappresenta un passo importante per garantire che nessuno venga lasciato indietro, portando i servizi direttamente sul territorio, soprattutto sulle aree più interne e disagiate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Invito tutti i cittadini di Vasto e dei comuni vicini a sfruttare questa opportunità: la prevenzione non è solo un’opzione, ma un gesto di responsabilità verso sé stessi e le persone che amiamo – aggiunge testualmente l’articolo online. Si ricorda di portare con sé il tesserino sanitario – recita il testo pubblicato online. Gli esami sono gratuiti, non necessitano di prenotazione e vengono effettuati negli orari indicati (dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00)”. (com/red)

