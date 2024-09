Consiglio Regionale, la nota. Prospero: nuove sinergie e investimenti per rilanciare il vastese

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– Si è tenuta oggi la stipula del contratto tra l’ASP 01 Chieti e la cooperativa “Casa Madonna dell’Asilo” per la gestione della Casa di Riposo Sant’Onofrio di Vasto, alla presenza dell’assessore Roberto Santangelo e del consigliere regionale Francesco Prospero – riporta testualmente l’articolo online. L’accordo, reso possibile grazie a un contributo regionale di 283.500 euro, segna un importante passo avanti per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali nella regione, con l’obiettivo di garantire assistenza di qualità agli anziani del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel corso della giornata, sono stati visitati il Centro Servizi Culturali e le scuole delle Figlie della Croce, istituzioni che rivestono un ruolo fondamentale nella promozione culturale ed educativa del Vastese, sostenendo e valorizzando le comunità locali – precisa il comunicato. La giornata si è conclusa con un incontro tra i rappresentanti istituzionali e i sindaci di vari comuni del Vastese, tra cui Liscia, San Buono, Furci, Fresagrandinaria, Monteodorisio, Roccaspinalveti, Torrebruna, Pollutri, Casalbordino e Borrello, per discutere delle strategie future di sviluppo territoriale e della necessità di rafforzare la collaborazione tra le istituzioni locali e regionali – precisa il comunicato. Il Consigliere regionale Francesco Prospero ha concluso esprimendo un ringraziamento all’assessore Santangelo: “Ringrazio l’Assessore Santangelo per la sua costante disponibilità e la vicinanza dimostrata non solo al territorio del Vastese, ma a tutta la regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. La sua presenza oggi è un segnale importante di attenzione verso le nostre comunità e di impegno per il loro sviluppo futuro”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it