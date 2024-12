Consiglio Regionale, la nota. Protocollo tra Garanti regionali e Commissione Pari Opportunità

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:(ACRA) – Nasce oggi un protocollo che stabilisce obiettivi comuni e metodo di lavoro coordinato tra Garanti e Commissione regionale pari opportunità. Lo hanno siglato questa mattina, in Consiglio regionale all’Aquila, la presidente della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini” (CPO), Rosa Pestilli, la “Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, Maria Concetta Falivene e la “Garante dei detenuti e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà”, Monia Scalera – viene evidenziato sul sito web. “Siamo animate dalla comune volontà di incrociare le nostre competenze a garanzia di quelle fette di popolazione che spesso rimangono ai margini dell’attenzione sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. I minori, le persone detenute, le donne e gli uomini vittime di violenza – Un mondo silenzioso a cui vogliamo dare voce sfruttando al meglio il nostro ruolo”, dicono le titolari delle Autorità. “Il protocollo descrive azioni sinergiche che si possono realizzare più efficacemente lavorando in team: rilevazioni statistiche sul fabbisogno regionale; partecipazione unica ai tavoli di coordinamento; implementazione di politiche attive su lavoro e formazione a vantaggio dei soggetti vulnerabili – precisa la nota online. Uno slancio inedito, insomma, che speriamo possa contribuire a tenere sempre viva l’attenzione di politica e società sui nostri cittadini più fragili, affinché sia realizzata appieno quella “parità di dignità sociale” ed “eguaglianza davanti alla legge” celebrati dall’art.3 della nostra Costituzione”, concludono Pestilli, Falivene e Scalera –

