Consiglio regionale, Monia Scalera eletta Garante dei detenuti. Istituito il premio Sabina Santilli

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Prima della sospensione dei lavori, l’Assemblea legisltavia regionale ha scelto il nuovo Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale: con 25 voti è stata eletta l’avvocato Monia Scalera – si legge sul sito web ufficiale. Inoltre, sono stati approvati i provvedimenti europei nn. 1/2023 e 2/2023: L.R. 10 novembre 2014, n. 39 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione Europea e sulle procedure d’esecuzione degli obblighi europei”. Indirizzi in materia europea per l’annualità 2024, relativi alla partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione del diritto europeo (fasi “ascendente” e “discendente”). L’atto d’indirizzo pone particolare attenzione, nell’ambito della priorità strategica “Green Deal europeo”, all’Iniziativa sulla resilienza idrica – Con il voto unanime del Consiglio regionale è stato approvato il progetto di legge per l’istituzione del Premio Internazionale Sabina Santilli, a firma Maria Assunta Rossi, per commemorare la figura della fondatrice della Lega del Filo d’Oro che ha reso lustro all’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il premio è rivolto a istituti scolastici di ogni ordine e grado, artisti, personalità, enti del terzo settore e privati cittadini che si siano particolarmente distinti in percorsi di inclusione delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali – Previsto uno stanziamento annuale pari a 15 mila euro – recita il testo pubblicato online. I lavori del Consiglio regionale si erano aperti oggi con la discussione delle seguenti interpellanze: “Realizzazione parcheggi di scambio nei Comuni di Pretoro, Lettomanoppello e Roccamorice a servizio dell’utenza impianti sciistici della ‘Maielletta’” (firma Blasioli – Pd); “Mancato rifinanziamento fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” (Paolucci – Pd); “Dimensionamento scolastico della Provincia di Chieti” (Monaco – AVS); “Prevenzione degli atti di violenza sugli operatori sanitari e socio-sanitari” (Taglieri – M5S); esaminate anche le interrogazioni del consigliere Di Marco (Pd), sui tempi di realizzazione della caserma dei Carabinieri Comune di Manoppello e del consigliere Alessandrini (M5S), sulle assunzioni Areacom.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 23, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it