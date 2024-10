Consiglio regionale, nominati i componenti della Commissione Pari Opportunità

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Nel corso della seduta odierna del Consiglio regionale sono state discusse due interpellanze, per le quali è stata fornita risposta scritta dall’assessore Verì oggi assente: “Situazione del P.O. Bernabeo di Ortona” (a firma Paolucci); “Medico di base e ambulatorio di medicina generale nel Comune di Elice” (Di Marco). Gli altri documenti politici all’ordine del giorno sono stati rinviati alla prossima seduta – viene evidenziato sul sito web. Nominati i componenti della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini – aggiunge la nota pubblicata. Si tratta di Sabrina Prioli, Antonella Pallotta, Maria Rosita Cecilia, Benedetta La Penna, Alessia Pesce, Marianna Palombizio, Valeria Martini, Antonella Luciani, Alessandro Ortolano, Franca Terra, Amelide Francia e Rosa Pestilli – precisa il comunicato. La Commissione, in occasione della prima riunione, procederà alla elezione del Presidente e del Vicepresidente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha espresso soddisfazione per la condivisione dell’Aula sui nomi che comporranno la Commissione Pari Opportunità mentre per quanto riguarda le nomine degli organi degli Enti regionali ha dichiarato quanto segue: “Insieme ai Capigruppo di maggioranza, e ascoltando la minoranza, nell’arco di poco tempo saremo in grado di offrire all’Abruzzo una buona classe dirigente in grado di risolvere le problematiche nei vari settori di competenza – viene evidenziato sul sito web. Per quanto riguarda la passata legislatura il giudizio è più che positivo per la gran parte degli enti ma è chiaro che ci sono ancora tanti problemi da affrontare – recita la nota online sul portale web ufficiale. E’ necessario quindi avere la massima cura nella valutazione dei migliori curricula e questo lo dobbiamo agli abruzzesi – precisa il comunicato. Il presidente Marsilio del resto è particolarmente attento su questo tipo di scelte quindi non c’è possibilità di errore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ovviamente anche le opposizioni dovranno contribuire a fare le scelte migliori in quanto non è una competenza esclusiva della maggioranza”. Si è rivelata infruttuosa la votazione per l’elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e il punto è stato rinviato alla prossima seduta – si legge sul sito web ufficiale. Successivamente, è stata discussa la risoluzione (a firma del consigliere Menna) sulla Crisi dell’Automotive in Val di Sangro, che ha trovato l’unanime condivisione dell’Aula – viene evidenziato sul sito web. Il documento impegna il presidente della Giunta a istituire un tavolo di confronto con il management di Stellantis e le parti sociali; a intraprendere ogni azione utile a garantire che le risorse messe a disposizione dell’Arap siano destinati prioritariamente al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture nelle aree industriali – aggiunge la nota pubblicata. E’ stata rinviata all’esame della Commissione Territorio, la risoluzione a firma del consigliere Di Marco sulla realizzazione dell’area faunistica Parco Sorgenti Lavino nel comune di Scafa – si apprende dal portale web ufficiale.

