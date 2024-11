Consiglio regionale: novità nella gestione dei servizi sanitari. Interventi su cultura ed emergenza idrica

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Il Consiglio regionale, ancora in corso, ha approvato a maggioranza (voto contrario dell’opposizione) il progetto di legge n. 30/2024, che vede come primo firmatario il presidente Lorenzo Sospiri, “Disposizioni in materia sociale, sanitaria, attività produttive, politiche della montagna, cultura e di natura istituzionale”. Le modifiche al Sistema Sanitario – aggiunge testualmente l’articolo online. Il corpo centrale del testo di legge è dedicato a una serie di previsioni che intendono produrre un miglioramento dei servizi sanitari, introducendo “Programmi triennali con Piani operativi annuali” che dovranno approntare le ASL su indirizzo dell’Esecutivo che saranno “trasmessi al Dipartimento Sanità entro i successivi 60 giorni e approvati dalla Giunta, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione consiliare competente, entro i 30 giorni seguenti”. Il Dipartimento Sanità verificherà l’osservanza dei Programmi e Piani indirizzando e supportando le Commissioni consiliari competenti in materia in relazione ai Programmi e Piani previsti – La mancata adozione da parte dei Direttori della ASL degli atti necessari all’attuazione dei Programmi e Piani operativi “tale da comportare l’impossibilità per l’ASL di conseguire uno o più obiettivi fondamentali, consente alla Giunta regionale l’esercizio del potere sostitutivo attraverso la nomina del Direttore del Dipartimento Sanità quale commissario ad acta, nei termini e nei limiti definiti, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, dalla Giunta regionale medesima”. Sarà istituita una Cabina di regia che ha durata temporanea e comunque non oltre la durata della legislatura, con i seguenti compiti: coordinare il monitoraggio del controllo di gestione e dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza; formulare indirizzi e proposte di soluzioni operative in favore delle Asl e fornire impulso per l’effettiva attuazione delle attività connesse alla realizzazione del PNRR. La Cabina dovrà supportare l’Unità centrale di gestione dell’assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa in raccordo con l’Agenzia Sanitaria Regionale e in collaborazione con i Direttori generali della Asl. Possono partecipare ai lavori della Cabina di regia i Presidenti delle commissioni consiliari competenti in materia di Bilancio e Sanità. Istituita, presso la Direzione Sanità, anche una Cabina di coordinamento degli acquisti del sistema sanitario regionale che coordinerà la definizione dei piani di acquisto annuali e pluiriennali delle Asl, ferme restando le funzioni di Centrale di committenza unica svolte dall’Areacom. Il Direttore del Dipartimento Sanità riferisce bimestralmente alle Commissioni consiliari competenti in materia di Bilancio e Sanità. Per garantire il buon andamento ed il contenimento della spesa regionale in linea con gli obiettivi di riduzione del disavanzo della spesa sanitaria, le Asl sono tenute a coprire i posti disponibili nel piano dei fabbisogni di personale, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando le graduatorie vigenti.Interventi in campo sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per quanto riguarda la “Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell’accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona”, la norma prevede che “nell’ambito delle proprie funzioni, la Regione, tenuto conto dei requisiti minimi fissati dallo Stato, approva entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, un apposito regolamento attuativo per la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali per i minorenni”. Per quel che riguarda gli “Interventi regionali per la vita indipendente”, il dettato normativo introduce l’innovazione per cui “dai 67 anni d’età gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti esclusivamente a persone con ISEE socio-sanitario non superiore ad euro 20 mila – viene evidenziato sul sito web. Previste modifiche anche alle “Disposizioni in materia di funzioni relative all’assistenza ai ciechi e sordi”. Per ciò che attiene invece l’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, la nuova legge stabilisce nuove regole per la composizione e modalità di nomina stabilendo i requisiti della rappresentatività delle associazioni sul territorio – In tema di “Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione” è inserita la verifica dei requisiti per l’assegnazione negli ultimi dieci anni anche per i componenti del nucleo familiare, non solo quindi per gli assegnatari, mentre si può decadere dall’assegnazione dell’alloggio non solo per una sentenza passata in giudicato per l’assegnatario ma anche in caso di patteggiamento – Per garantire il funzionamento dei Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV) è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2024, una spesa complessiva pari ad euro 40.000 euro – riporta testualmente l’articolo online. Contributo forfettario pro capite in favore delle neo mamme che esercitano la libera professione e iscritte agli albi professionali,Interventi in materia di commercio – Altri interventi riguardano le imprese operanti nel settore del commercio ambulante attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto per progetti di acquisto di beni strumentali e funzionali all’attività di vendita su area pubblica e il sostegno alle attività di internazionalizzazione delle imprese operanti nei distretti industriali abruzzesi.I contributi alla cultura – viene evidenziato sul sito web. Rifinanziate due leggi regionali in materia di cultura: “Istituzione del Festival dannunziano” per l’importo di 179.000; Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della regione Abruzzo (78 mila euro). Rifinanziata anche la legge per il riconoscimento di Castelli come Città della Ceramica artigianale abruzzese (60 mila euro). Varato un intervento in favore delle Istituzioni culturali abruzzesi di particolare importanza (Teatro Marrucino, Istituzione sinfonica abruzzese e Teatro Stabile d’Abruzzo) con la costituzione di un Fondo per il finanziamento delle stesse pari a 1.000.000 euro – recita il testo pubblicato online. Altri interventi riguardano: incremento del fondo unico regionale per la Cultura, per il 2024, di 716.897 euro; sostegno alle attività di studio e ricerca nell’ambito della scuola di specializzazione in psicologia clinica (MESVA) dell’Università dell’Aquila – Emergenza idrica – si legge sul sito web ufficiale. Contributo di 770 mila euro in favore dell’Ersi per gli aggiornamenti, le implementazioni di dettaglio e la prima attuazione dei Piani di emergenza idrica in capo ai gestori del servizio idrico integrato – riporta testualmente l’articolo online. È stata istituita, inoltre, una indennità mensile a favore del Presidente Ersi pari al 40% dell’indennità mensile spettante ai Consiglieri regionali.Altri interventi. Tra gli emendamenti al PdL 30/2024 è stato approvato quello che sana un debito fuori bilancio in favore di Cooprogetti Soc. Coop, pari a 28.558 euro, per l’incarico di adeguamento del progetto di fattibilità tecnico-economica del tratto della Ciclovia Adriatica di Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Ulteriori modifiche hanno interessato la legge sui “conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea”.

