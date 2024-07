Consiglio Regionale, nuovo comunicato. Ufficio Presidenza: ok sconto studenti pendolari

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Sarà garantito anche per l’anno scolastico 2024/2025 lo sconto del 10% sugli abbonamenti degli studenti pendolari abruzzesi, tra gli 11 e i 26 anni, che raggiungono la scuola partendo dai comuni più piccoli e interni – precisa il comunicato. Lo ha deliberato questa mattina l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dell’Abruzzo, presieduto da Lorenzo Sospiri e composto dai consiglieri di maggioranza, Scoccia e De Renzis e di opposizione, Blasioli e Alessandrini – precisa il comunicato. La decisione, assunta con voto unanime, permette di rifinanziare la misura, prevista da una legge regionale del 2017, poi ampliata nel 2020. Sulla base ai dati del precedente anno scolastico, forniti dal Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio che gestisce l’intervento, sono circa 7.000 i beneficiari degli aiuti regionali, considerati tra abbonamenti mensili e annuali – precisa il comunicato. Possono accedere allo sconto gli studenti che risiedono nei comuni della aree interne della Regione e in quelli con popolazione residente fino a 5.000 abitanti – precisa la nota online. L’Ufficio di Presidenza ha, inoltre, preso atto della conclusione della fase di controllo da parte della Corte dei Conti che ha dichiarato la regolarità dei Rendiconti dei Gruppi consiliari della XI Legislatura per l’anno 2024 (periodo 1 gennaio – 27 marzo).

