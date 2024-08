Consiglio regionale: ok all’Assestamento di Bilancio 2024-2026

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – Il Consiglio regionale di oggi è stato idealmente dedicato a due personaggi della politica abruzzese recentemente scomparsi, il presidente emerito di Regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco e l’ex consigliere regionale, Antonio Centi – precisa il comunicato. Il presidente dell’Assemblea Legislativa, Lorenzo Sospiri, ha accolto il suggerimento arrivato dalle opposizioni, sospendendo i lavori in memoria dei politici, celebrando un minuto di silenzio – riporta testualmente l’articolo online. I lavori dell’Aula sono stati poi totalmente dedicati all’esame del progetto di legge “Assestamento al Bilancio di Previsione 2024-2026 ex art. 50, D.Lgs. 118/2011 smi, con modifiche di leggi regionali”, approvato con i soli voti dei gruppi di maggioranza – si legge sul sito web ufficiale. Le opposizioni, in segno di dissenso, hanno abbandonato l’Aula durante la fase emendativa del provvedimento – riporta testualmente l’articolo online. Erano stati presentati più di 900 emendamenti ostruzionistici.Il testo ha la finalità di aggiornare le scritture contabili sulla base del “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2023”. Si ridetermina il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2024, in conformità con i dati definitivi risultanti dal rendiconto generale 2023 e si procede alla quantificazione in euro 756.864.719,12 del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023. La quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta a euro 298.688.954,17, mentre la quota vincolata a euro 556.676.755,88 ed infine la quota destinata agli investimenti è pari ad euro 1.947.987,69. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti, il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 è quantificato in euro – 100.448.978,62. Entrando nel merito degli stanziamenti, viene previsto un trasferimento integrativo in favore dell’Agenzia Regionale dell’Informatica e della Committenza (300 mila per il 2024). Integrate le risorse necessarie al fine di consentire l’affidamento in house di ulteriori servizi in favore di Fira da parte del Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo (800 mila euro) per il 2024. Inoltre, allo scopo di permettere al Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo la prosecuzione per il semestre 15 agosto 2024 – 14 febbraio 2025 dell’affidamento dell’impianto “Le Naiadi”, per l’esercizio 2024 è autorizzato un incremento per l’importo di 500mila euro e di 150mila euro per il 2025.Apportate modifiche alla legge regionale “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2024)”. Previsto l’incremento degli stanziamenti continuativi di cui alla L.R. 20/2014 (Interventi in materia di soccorso alpino e speleologico) pari a 180 mila euro per ogni annualità. Incrementata anche la L.R. 30/1990 (provvidenze per la sezione provinciale dell’Unione italiana ciechi di Teramo) pari a 60 mila euro e rifinanziata la L.R. 32/2021 (interventi di contrasto allo spopolamento delle aree montane) con uno stanziamento di 3 milioni 700 mila euro per il 2024 e 4 milioni per gli anni 2025 e 2026. Viene, inoltre, modificata e integrata anche alla legge regionale “Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni” rifinanziando, in tal modo, gli interventi ivi previsti per il triennio 2024/2026 (100 mila euro per ogni annualità).L’articolo 12 dispone la concessione per l’esercizio 2024 di un contributo straordinario al Comune di Avezzano, pari a 300mila euro, al fine di realizzare interventi di ristrutturazione e di riqualificazione del complesso monumentale “Aia dei Musei”. Con l’articolo 13 si apportano modifiche all’art. 1, comma 2, lettera b), della Legge Regionale 23 maggio 2024, n. 9, recante “Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023”, al fine di dare attuazione a quanto previsto nell’articolo 77-quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) nelle annualità 2025, 2026 e 2027. Per quanto concerne l’ultima annualità le autorizzazioni di spesa saranno disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del D.Lgs. 118/2011 sempre nell’ambito di Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 6 “Servizio Sanitario Nazionale – Restituzione maggiori gettiti SSN”, Titolo 1.La legge prevede, inoltre, la possibilità di ricorrere all’indebitamento al fine di reperire le risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria degli interventi per la realizzazione dell’immobile da adibire a sede unica della Regione Abruzzo a Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Incrementata per un importo pari a 100.000 euro la dotazione per il trasferimento delle risorse in favore del Consiglio regionale per l’attuazione delle disposizioni di legge – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Prevista la destinazione di stanziamenti già iscritti nel Bilancio di previsione 2024/2026 in favore del Comune di Secinaro al fine di consentire l’esecuzione degli interventi di ampliamento del cimitero comunale (50 mila euro) e in favore del Comune di Lecce nei Marsi al fine di consentire la esecuzione degli interventi di adeguamento e ripristino dell’impianto natatorio comunale (350 mila euro).Tra gli interventi approvati: stanziate ulteriori risorse per il sostegno all’attività degli allevatori regionali (254.858 euro per il 2024); per il corretto funzionamento del servizio Utenti Motori Agricoli (Uma) è autorizzata la spesa quantificata in 50mila euro per il 2024, 80mila euro per il 2025 e per il 2026. Rifinanziata la leggere regionale per il sostegno del caregiver familiare per 250 mila euro per il 2024. Trasferimento integrativo in favore dell’Agenzia regionale di Protezione civile: 100mila euro per il 2024, 80mila per il 2025 e 850mila per il 2026. Rifinanziata la legge regionale che prevede interventi in favore delle famiglie che hanno all’interno del proprio nucleo familiari un componente affetto da patologia oncologica o sottoposto a trapianto per 200mila euro per il 2024. Approvata variazione di spesa per l’Ente Parco regionale Sirente-Velino per 150mila euro nel 2024, 180mila per il 2025 e 200mila per il 2026. Inoltre, la figura del “guardiaparco”, che opera nel territorio del Parco Sirente-Velino, viene equiparata alla Polizia locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Previsto un finanziamento per gli eventi del Giubileo 2025 per una spesa di 300 mila euro (per il 2024). Stanziate risorse per gli interventi di gestione dell’immobile regionale in via della Liberazione a Chieti (ex Gil) pari a 200mila euro – recita il testo pubblicato online. Per la promozione delle aree montane stanziati 25mila euro per il Comune di Palena e 50mila per il Comune di Rivisondoli – precisa la nota online. 100 mila euro destinati ad Arta per “Abruzzo Regione del benessere”; rifinanziata la legge per la promozione del patrimonio medievale (130mila euro); ulteriori contributi ad Arap per interventi destinati alla promozione della birra artigianale (50mila per ogni annualità dal 2024 al 2026). Inoltre, una proposta emendativa si pone l’obiettivo di migliorare il quadro normativo in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, rendendo più coerenti i requisiti di onorabilità previsti in capo ai componenti del nucleo familiare dell’aspirante assegnatario – A inizio seduta, l’Assemblea legislativa ha approvato il provvedimento amministrativo “Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi (AQ) modifica al Piano Regionale Paesistico P.R.P. nell’ambito della procedura di approvazione del Piano Regolatore Esecutivo P.R.E.”

