Consiglio Regionale. Salva casa, Campitelli e Di Matteo: “Verso una norma per occupazione e ambiente”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Con un primo tavolo tecnico è iniziato ufficialmente un importante percorso per perfezionare il riordino organico della legislazione in materia di edilizia, anche per recepire in modo ottimale il recente decreto ‘Salva casa’ attraverso una legge che miri al fare, favorendo gli obiettivi imposti e soprattutto l’occupazione e l’ambiente”. Così il consigliere regionale delegato all’Urbanistica, Nicola Campitelli, che ieri mattina insieme al presidente della II commissione del Consiglio regionale, Emiliano Di Matteo, ha convocato a L’Aquila i presidenti degli ordini professionali degli ingegneri, architetti e geometri, oltre ai rappresentanti di ANCE, UPI, ANCI, UNITEL e gli uffici del dipartimento ‘Governo del territorio’ e l’ufficio legislativo del Consiglio regionale per avviare l’iter utile a recepire il dpr 380/01 dopo le modifiche del governo nazionale con il c.d. decreto salva casa – si legge sul sito web ufficiale. “Esattamente come fatto negli ultimi anni per dotare l’Abruzzo di una nuova legge sull’urbanistica, dopo 40 anni – evidenza Campitelli – non c’è metodo più adatto dell’ascolto, della chiarezza e della condivisione: la medesima metodologia per raggiungere concretamente un obiettivo ambizioso”, conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Darò massimo spazio di discussione, nella commissione che presiedo, ad un tema nevralgico per sviluppare nel modo migliore e sostenibile il nostro territorio”, aggiunge Emiliano Di Matteo – (com/red)

