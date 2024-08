Consiglio Regionale. Sanità, Monaco su eventuale costituzione organismo di controllo

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Alcuni organi di informazione riportano la notizia secondo cui la Giunta regionale starebbe per deliberare un provvedimento di spesa sanitaria per la costituzione di un inutile organismo che dovrebbe monitorare l’andamento della spesa sanitaria regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ritengo questa azione totalmente sbagliata perché l’emergenza sanitaria non consente sprechi di nessun genere, voglio far presente che esiste già una struttura che dovrebbe svolgere questo compito ed è l’Agenzia Sanitaria Regionale – si apprende dalla nota stampa. Mi sembra paradossale che si voglia costituire un doppione inutile e costoso, sembra infatti che sia prevista una spesa superiore al milione di euro – recita il testo pubblicato online. Il governo regionale dovrebbe impegnarsi nel migliorare il funzionamento di tutto il sistema sanitario e nonaumentare inutili costi che graveranno sui cittadini abruzzesi”. Così il consigliere regionale di Avs Alessio Monaco – (com/red)

