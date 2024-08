Consiglio Regionale. Sasi, Prospero: evidenti le responsabilità del presidente Basterebbe

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “In risposta alla recente lettera aperta del presidente della Sasi, Gianfranco Basterebbe, ci sembra doveroso sottolineare quanto sia stucchevole il suo tentativo di dipingersi come una vittima, richiamando al senso di responsabilità altrui – Questo atteggiamento è particolarmente incoerente considerando che è stato lui stesso, con una conferenza stampa, a puntare il dito contro la Regione, accusandola di non aver fornito le risorse necessarie per fronteggiare la crisi idrica – si legge sul sito web ufficiale. Tali affermazioni sono state prontamente smentite con dati incontrovertibili: la Sasi ha ricevuto ben 75 milioni di euro in finanziamenti, risorse che in parte non sono state utilizzate e in parte sono state gestite in maniera inadeguata – si legge sul sito web ufficiale. Non possiamo accettare che Basterebbe tenti di sviare l’attenzione dalle sue evidenti responsabilità con un vittimismo fuori luogo – recita il testo pubblicato online. La gestione della crisi idrica da parte della Sasi è stata caratterizzata da una serie di errori e mancanze, e una volta superata l’emergenza, sarà indispensabile un esame approfondito della sua conduzione – si apprende dalla nota stampa. Questa valutazione dovrà essere effettuata dall’ERSI (Ente Regionale Servizio Idrico Integrato) e dall’assemblea dei sindaci, per fare piena chiarezza sulle scelte adottate e sulle conseguenze di queste sulla comunità. È ora di smetterla con la retorica del capro espiatorio: per guidare un’azienda come la Sasi non basta possedere una tessera di partito – riporta testualmente l’articolo online. Serve una leadership competente, capace di affrontare le sfide con trasparenza e responsabilità. Purtroppo, finora la gestione di Basterebbe ha dimostrato il contrario, con risultati che parlano da soli e con gravi ripercussioni sulla qualità del servizio e sulla vita dei cittadini – precisa la nota online. Questo non può e non deve essere dimenticato, e siamo determinati a garantire che, una volta finita l’emergenza, venga fatta piena luce su quanto è accaduto e sulle responsabilità in gioco”. E’ quanto si legge in una nota a firma del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Francesco Prospero e dei consiglieri comunali Vincenzo Suriani e Guido Giangiacomo – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

