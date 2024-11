Consiglio Regionale. Sciopero generale, D’Addazio: lavoratori privati non si lascino abbindolare

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Le misure attuate dal governo nazionale di Giorgia Meloni consentono di evidenziare le nette differenze, a parità di lordo, tra una busta paga del 2021 ed una del 2024. Il taglio del cuneo fiscale e la riduzione dell’aliquota Irpef dal 27 al 23 per cento nella fascia reddituale da 15mila a 28mila euro annui, infatti, ha innegabilmente aiutato i lavoratori a perdere meno potere d’acquisto, nonostante la forte inflazione degli ultimi anni”. Così, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ex sindacalista, Leonardo D’Addazio, alla vigilia dello sciopero generale previsto per domani – “Quelle sigle sindacali che rivendicano l’aumento del potere d’acquisto dei salari – argomenta il Consigliere – ben sanno che l’elemento retributivo nazionale viene definito nei contratti alla luce delle trattative che avvengono tra le organizzazioni sindacali stesse e le associazioni datoriali – precisa la nota online. Ciò che, invece, compete al governo è la diminuzione della pressione fiscale e contributiva, esattamente ciò che ha provveduto a fare – Questi sono numeri e fatti indiscutibili – commenta l’esponente FdI – e il mio è un invito rivolto principalmente alla categoria dei lavoratori dipendenti privati che esorto a non farsi abbindolare da una richiesta di sciopero di chiara natura politica e strumentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono gli stessi lavoratori – rimarca – a poter verificare la veridicità di quanto appena affermato: confrontino le loro denunce dei redditi per rendersi conto dei contributi e dell’Irpef versati in meno nel 2023 rispetto agli anni precedenti – precisa il comunicato. Sulla tematica, ribadisco la mia piena disponibilità ad un confronto pubblico con qualsiasi rappresentante dei lavoratori che ha contribuito all’indizione dello sciopero – Il mio plauso va invece a quei sindacati, come la Cisl e non solo, che domani non sciopereranno e che, pur mantenendo un profilo critico, lavorano e si manifestano sempre aperti al dialogo con l’unico obiettivo di favorire il benessere degli abruzzesi e degli italiani”, conclude D’Addazio – recita il testo pubblicato online. (com/red)

