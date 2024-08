Consiglio Regionale. Seduta del Consiglio regionale martedì 6 agosto

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il Consiglio regionale è convocato per martedì 6 agosto, alle ore 11, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo – All’ordine del giorno le seguenti interpellanze: “Situazione dell’hospice di Lanciano e della rete delle cure palliative in provincia di Chieti” (a firma del consigliere Paolucci); “Vertenze Denso e Sabino Esplodenti” (Paolucci); “Centri per l’impiego regionali” (D’Amico); “Trasferimento al Comune dell’Aquila di 1 milione di euro per fronteggiare l’incendio che ha interessato l’azienda ASM SpA” (Pietrucci); “Attuazione del Programma GOL, analisi dei risultati e nuova programmazione” (Taglieri e Alessandrini). Saranno poi esaminati due progetti di legge per il riconoscimento della legittimità di altrettanti debiti fuori bilancio: il primo in favore dell’operatore economico Spray Record Snc, il secondo in favore dell’operatore economico Il Sole 24 Ore Spa – All’ordine del giorno anche 3 provvedimenti amministrativi: Programma triennale della viabilità regionale 2008-2010. Deliberazione n. 101/4 del 29.04.2008. Intervento n. 3 inserito nella tab. B2, provincia di L’Aquila, annualità 2009 di importo pari ad € 850.000,00. Rimodulazione intervento; Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi (AQ) modifica al Piano Regionale Paesistico P.R.P. nell’ambito della procedura di approvazione del Piano Regolatore Esecutivo; Adozione della Carta Ittica Regionale (CIR).

