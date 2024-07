Consiglio Regionale. Sedute delle Commissioni, esito dei lavori odierni

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– Le Commissioni consiliari “Territorio, ambiente e infrastrutture” (II), “Agricoltura, sviluppo economico e attività produttive” (III), “Politiche Europee” (IV) e “Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro” (V), hanno espresso parere favorevole a maggioranza sui progetti di legge “Rendiconto generale per l’esercizio 2023” e “Assestamento al Bilancio di previsione 2024-2026”. È intervenuto in audizione l’assessore al bilancio, Mario Quaglieri, e i funzionari dei dipartimenti regionali interessati – precisa la nota online. La Commissione Bilancio, competente nel merito, ha approvato a maggioranza il Rendiconto 2023 (Pdl n. 19), ora pronto per andare in Consiglio, e ha dettato i tempi per emendamenti e subemendamenti sulla norma di assestamento (Pdl n. 20). Il presidente D’Incecco ha fissato per la mattina di martedì 6 agosto la data della prossima Commissione, che sarà dedicata esclusivamente all’esame dell’Assestamento al Bilancio di previsione 2024-2026. La Commissione Territorio, in chiusura dei lavori della seduta congiunta, ha inoltre votato all’unanimità la risoluzione di iniziativa del consigliere Giovanni Cavallari, e sottoscritta da tutte le forze politiche in Consiglio, che impegna il Presidente della Giunta regionale ad aprire un tavolo di confronto con Trenitalia sulla situazione delle biglietterie – recita la nota online sul portale web ufficiale. In particolare si chiede che orari e giornate di apertura siano implementate, includendo anche il sabato come giorno di servizio – Inoltre, viene richiesta la riattivazione della biglietteria di Vasto (Ch) in aggiunta a quelle previste dal piano di sviluppo di Trenitalia – viene evidenziato sul sito web.

