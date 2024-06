Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo: 10-14 giugno 2024

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Dopo la breve pausa elettorale, riprendono le attività politiche del Consiglio regionale dell’Abruzzo – Il primo appuntamento, fissato per la prossima settimana, è quello di martedì 11 giugno, alle ore 14, con la riunione della Conferenza dei Capigruppo, costituita in “Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità”, chiamata ad esprimersi sulla procedura ex art. 20 del Regolamento interno, riguardante l’assessore Mario Quaglieri – Successivamente, la Conferenza dei Capigruppo proseguirà i lavori per organizzare i lavori consiliari.Sempre martedì 11 giugno, alle ore 15, si riunirà la Commissione “Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro”, con il seguente ordine del giorno: audizione dei Direttori Generali della Asl Avezzano, Sulmona, L’Aquila e della Asl Teramo in merito alla situazione economica e finanziaria delle Aziende da loro dirette; Risoluzione a firma del Cons. Menna in merito ai problemi del quotidiano “Il Centro”; Risoluzione a firma del Cons. Blasioli per previsione dell’organico di diritto per la scuola media di Caramanico Terme, Istituto Comprensivo San Valentino – Scafa e Castelvecchio Subequo; Risoluzione a firma dei Cons. Verrecchia, Scoccia e M. Assunta Rossi, “Azione per recupero della struttura di Palazzo Portoghesi, in Piazza Venezuela – Sulmona”; Risoluzione a firma dei Cons. Verrecchia, D’Addazio e Marilena Rossi, “Sostegno all’approvazione DDL S.818 recante ‘Disposizioni per l’aggiornamento dell’elenco delle malattie e condizioni croniche e invalidanti’”; Progetto di Legge, “Riconoscimento e celebrazione manifestazione “Marsicaland”; Progetto di Legge di iniziativa popolare, “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 242//2019” (audizioni dell’Assessore regionale alla Sanità, della dott.ssa Fiammetta Trisi, rappresentante del Comitato Promotore, e dei Sigg. Riccardo Varveri, Gianluca Di Marzio e Paride Paci, promotori dell’iniziativa legislativa popolare n. 364/2023).Giovedì 13 giugno, con inizio alle ore 10, è convocata la Commissione Agricoltura – La seduta si aprirà con le audizioni sul tema della Peronospora; saranno ascoltati, l’assessore regionale alle Politiche agricole Emanuele Imprudente, il presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo Alessandro Nicodemi, il presidente Vinco Luciano Di Labio – riporta testualmente l’articolo online. Si proseguirà con l’audizione dell’Associazione ComotrAb (Consulta movimento trattori Abruzzo) sulle problematiche del mondo rurale – recita la nota online sul portale web ufficiale. In esame anche il provvedimento amministrativo, “Adozione della carta ittica regionale” (audizioni: assessore Imprudente, direttore Dipartimento Agricoltura Elena Sico, dirigente Servizio Supporto specialistico all’agricoltura Antonella Gabini). Infine sarà esaminata la risoluzione “Riconoscimento DOP Arrosticino Abruzzese”.Sempre giovedì 13 giugno, alle ore 11, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo è in programma la seduta del Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. Ad inizio dei lavori verranno discusse due interpellanze riguardanti: “Ritardi nell’avanzamento di spesa dei fondi europei” e “Procedura di valorizzazione area Ex Fea – Via Lungomare Matteotti Pescara”. Successivamente si procederà alla convalida dei Consiglieri regionali eletti nella XII Legislatura – si apprende dal portale web ufficiale. Saranno esaminati poi i provvedimenti, “Modifiche alle leggi regionali 58/2023, 59/2023, 1/2024, 4/2024, 5/2024, 6/2024, 7/2024 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni”; “Riapprovazione Rendiconto Finanziario 2023″; “Progetto Speciale Territoriale della Costa dei Trabocchi – aggiunge la nota pubblicata. Adozione definitiva e presentazione al Consiglio regionale”; “Approvazione Conto Consuntivo Rendiconto Generale Esercizio Finanziario 2023 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”. Infine, sarà discussa la proposta di istituzione di una “Commissione speciale per l’attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it