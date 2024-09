Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo (23-27 settembre 2024)

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – La settimana politica all’Emiciclo si aprirà domani, martedì 24 settembre 2024, alle ore 11, con la seduta congiunta delle Commissioni “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro” (Quinta) e “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali” (Prima). La sessione di lavori sarà dedicata all’esame e all’espressione dei pareri sui Piani di razionalizzazione delle spese delle Aziende Sanitarie Locali Abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. In apertura di seduta saranno ascoltate le sigle sindacali, Cgil, Cisl, Uil, Ugl Abruzzo e la segreteria regionale FIALS CONF.S.A.L.. Sarà presente in audizione il Direttore del Dipartimento Sanità della Giunta regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo stesso giorno, alle ore 15, è convocata la Conferenza dei Capigruppo con il seguente ordine del giorno: organizzazione lavori consiliari; nomine organi di controllo degli enti regionali di competenza del Consiglio; Giornata degli abruzzesi nel mondo – Ambasciatori d’Abruzzo (l.r. 4/2011); Commissione speciale per l’attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale – modifica al Calendario dei lavori.Giovedì 26 settembre, alle 15, si riunirà il Comitato per la legislazione per l’esame della relazione della Giunta sull’attività 2023 legata all’esecuzione della legge regionale n. 32/2021, “Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccolu Comuni di montagna”. Inoltre, il Comitato esaminerà il progetto di legge dal titolo, “Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione”, che modifica la l.r. 26/2010.

