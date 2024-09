Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo (30 sett – 4 ott 2024)

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– L’Aquila, 30 settembre – La settimana politica all’Emiciclo si apre giovedì 3 ottobre, alle ore 10, con la riunione della III Commissione “Agricoltura, sviluppo economico e attività produttive”. Al primo punto all’ordine del giorno, la situazione dei lavori della diga di Penne (Pe), con l’audizione del Presidente Consorzio di Bonifica Centro – aggiunge testualmente l’articolo online. In seconda battuta sarà discussa la mozione, presentata dai Consiglieri regionali di opposizione, che chiede la revoca della Delibera di Giunta Regionale n. 509 dell’8 agosto 2024, “Approvazione del calendario venatorio regionale stagione 2024-2025 per l’esercizio del prelievo in forma selettiva del cervo e del relativo piano di abbattimento distinto per sesso e classi di età”. Sul tema saranno ascoltati: Confagricoltura Abruzzo, COSPA, ATC L’Aquila, ATC Barisciano, Enalcaccia Abruzzo, Libera Caccia, LAV, WWF Abruzzo, LIDA Teramo, Associazione Appennino Ecosistema, Tutela Animali Invisibili, Coordinamento Associazioni e Volontari Abruzzesi Animali e Ambiente – si apprende dalla nota stampa. Lo stesso giovedì, alle ore 12, è convocata la II Commissione “Territorio, ambiente e infrastrutture”, che aprirà i lavori con la discussione sui “Lavori di messa in sicurezza del traforo e del sistema idrico del Gran Sasso”. Saranno previste le seguenti audizioni: S.E. Prefetto della Provincia di Teramo, Fabrizio Stelo; Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, Pierluigi Caputi; Amministratore delegato della Società Strada dei Parchi S.p.A., Costantino Ivoi – aggiunge la nota pubblicata. In esame anche due diversi progetti di legge dedicati alla Riserva del Borsacchio – riporta testualmente l’articolo online. Il primo testo, presentato dai consiglieri Pepe, Paolucci, Mariani, Blasioli, Pietrucci e Di Marco, chiede l’abrogazione dell’articolo 25 della l.r. 4/2024 e il recupero dell’allegato di cui all’articolo 69 (Istituzione della Riserva naturale guidata “Borsacchio” nel Comune di Roseto degli Abruzzi –TE), comma 2, della l.r 6/2005. La proposta di iniziativa della Giunta regionale introduce ulteriori modifiche alla stessa legge (l.r. 4/2024), e ricalca l’impegno assunto dal Presidente di Regione Abruzzo dinanzi alla a Presidenza del Consiglio dei Ministri di delineare nuova formulazione del testo “tesa a riconoscere come provvisorio il perimetro tracciato dal citato art. 25 e a riconsiderare, tra l’altro, i confini della Riserva naturale nel rispetto delle procedure e delle garanzie partecipative previste dall’art. 22 della legge n. 394 del 1991” (estratto dalla relazione illustrativa del PdL ndr). Sul provvedimento saranno ascoltati l’assessore Emanuele Imprudente e il direttore del Dipartimento “Agricoltura” della Giunta regionale, Elena Sico – aggiunge testualmente l’articolo online. Ulteriore progetto di legge in esame, di iniziativa Campitelli, “Disposizioni per la promozione della qualità architettonica”. La Commissione è chiamata, inoltre, all’espressione del parere sul Provvedimento Amministrativo, “Approvazione del Piano del Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise, ai sensi del comma 4, articolo 12 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991”. Sul punto saranno svolte le seguenti audizioni: presidente Associazione Iura Civitum ad Bonum Naturae ETS, Virgilio Morisi; presidente Comitato Allevatori e Agricoltori del Territorio(A-A-T), Guglielmo Lauro – recita il testo pubblicato online. In chiusura di seduta saranno discusse due risoluzioni: Risoluzione in merito all’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di fonti rinnovabili, ex Decreto Interministeriale del 14 giugno 2024 (a firma Prospero e Paolucci); Revoca DGR 374/2024, recante L.R. 23 luglio 1991, n. 40. Adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale su gomma (a firma Paolucci – Alessandrini – Di Marco – Monaco – Pietrucci – Blasioli – Mariani – Pavone – Taglieri – Cavallari – Menna – Pepe – D’Amico).

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it