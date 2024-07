Consiglio Regionale. Settimana politica:Commissioni riunite il 4 luglio

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– La settimana politica all’Emiciclo si apre giovedì 4 luglio, alle ore 10, con la seduta della Terza Commissione “Agricoltura, sviluppo economico e attività produttive”. Al primo punto all’ordine del giorno è previsto l’esame del provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta regionale, “Adozione della Carta ittica regionale”. Proseguiranno, a seguire, le audizioni sulla risoluzione “Riconoscimento DOP Arrosticino Abruzzese” e saranno ascoltati: Presidente Associazione regionale Produttori Arrosticino d’Abruzzo, Alessandro Di Paolo; Associazione regionale Produttori Arrosticino d’Abruzzo, Lorenzo Verrocchio; CIA Abruzzo; Copagri Abruzzo; Consorzio di Tutela Agnello del Centro Italia I.G.P. A fine seduta la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Interno, con la quale si è stabilito di approvare il Regolamento “Segnalazioni Whistleblowing” e sulla relativa relazione tecnico-amministrativa preparata dal Dipartimento Agricoltura – si legge sul sito web ufficiale. Sul punto saranno ascoltati, l’assessore Emanuele Imprudente, il direttore del Dipartimento Agricoltura, Elena Sico, il responsabile dell’Ufficio di Supporto al Direttore, il presidente Consorzio di Bonifica Interno, Maurizio Monaco, il direttore Unico Consorzio di Bonifica Interno, Stefano Tenaglia – si apprende dal portale web ufficiale. Sempre per giovedì 4 luglio, alle ore 15, è convocata la Seconda Commissione “Territorio, ambiente e infrastrutture”. I Commissari sono chiamati ad esprime il parere sui seguenti provvedimenti amministrativi: “Approvazione del Piano del Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise” (audizione del Direttore del Dipartimento Agricoltura); “Programma triennale della viabilità regionale 2008-2010 Deliberazione n.101/4 del 29 04 2008. Intervento n.3 inserito nella tab. B2, provincia di l’Aquila, annualità 2009 di importo pari ad € 850.000,00. Rimodulazione intervento – aggiunge testualmente l’articolo online. (Proposta di deliberazione al Consiglio regionale” (audizione Direttore Dipartimento Infrastrutture – Trasporti); “Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi (AQ) modifica al Piano Regionale Paesistico P.R.P. nell’ambito della procedura approvazione del Piano Regolatore Esecutivo P.R.E.. (audizione Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente e del Sindaco Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi). Ulteriore parere sarà richiesto sulla Delibera della Giunta regionale dedicata alla “Sostituzione della cabinovia esaposto RC04 “Vallone-Monte Pratello” con una cabinovia a dieci posti ad agganciamento automatico, in comune di Rivisondoli (AQ) da parte della ditta SIFATT S.R.L. con sede legale in via Aurelia n.353 a Roma – viene evidenziato sul sito web. Sul tema sarà ascoltato il Direttore del Dipartimento Dipartimento Infrastrutture – Trasporti o suo delagato – recita il testo pubblicato online.

