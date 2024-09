Consiglio Regionale. Sharper – Notte dei Ricercatori. Più di 130 studenti agli eventi ospitati domani all’Emiciclo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila, 26 settembre – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo, anche per quest’anno, sarà protagonista di “Sharper – Notte Europea dei Ricercatori”, uno dei principali eventi internazionali dedicati al dialogo tra ricerca e società, promosso dalla Commissione Europea nell’ambito delle azioni Marie Curie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Domani, venerdì 27 settembre, a partire dalle prime ore del mattino, Palazzo dell’Emiciclo ospiterà più di 130 studenti della scuola secondaria di I e II grado nell’ambito delle attività organizzate in occasione della manifestazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli eventi all’EmicicloIl primo appuntamento, “Che Tempo Fa nello Spazio? Viaggio nella Meteorologia Spaziale”, con inizio alle ore 9, sarà ospitato in Sala Ipogea ed animato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – si legge sul sito web ufficiale. Il ricercatore INGV, Fabio Giannattasio, accompagnerà gli studenti della scuola secondaria di secondo grado in un viaggio attraverso la meteorologia spaziale – si apprende dalla nota stampa. Riguarda lo studio dei fenomeni legati all’attività del Sole e al loro impatto sull’ambiente spaziale che circonda la Terra – viene evidenziato sul sito web. Il Sole è una stella che ha un suo respiro: emette costantemente un flusso di particelle chiamato “vento solare”. Di tanto in tanto, però, ha dei forti starnuti: intense esplosioni, quali i brillamenti solari e le espulsioni di massa coronale, lanciano enormi quantità di energia e materia verso lo spazio – aggiunge testualmente l’articolo online. Quando queste particelle raggiungono la Terra, incontrano il suo campo magnetico e l’atmosfera, causando una varietà di effetti, tra cui le bellissime aurore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I partecipanti impareranno a comprendere che tali fenomeni possono avere conseguenze negative su molte tecnologie essenziali per le nostre attività quotidiane, come i satelliti GPS, le telecomunicazioni, i viaggi in aereo e persino quelli nello spazio – riporta testualmente l’articolo online. Il paradosso della meteorologia spaziale è infatti che quanto più la nostra società si appoggia ad alcune tecnologie, più si espone a questa speciale classe di rischi – precisa il comunicato. A tal riguardo, si approfondiranno le conseguenze della recente grande tempesta, avvenuta intorno ai giorni della Festa della Mamma del 2024, e che rappresenta la più intensa degli ultimi vent’anni.Dalle ore 10 alle 13, spazio a “Biografie da fantascienza”, organizzato dall’Associazione Culturale Ricordo – Ripercorrendo le vite e le opere di scienziati illustri quali Albert Einstein, Marie Curie, Charles Darwin, Galileo Galilei e Isaac Newton, gli studenti avranno l’opportunità di scoprire, tra aneddoti storici e miti personali, le manie e le ossessioni più o meno esilaranti di alcuni degli studiosi più geniali di tutti i tempi – Cosa si nasconde dietro una scoperta epocale? A volte la risposta è sorprendentemente banale, altre volte invece è inimmaginabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo spettacolo drammaturgizzato in forma di commedia prende per mano lo spettatore, facendolo entrare in punta di piedi nelle vite private delle più grandi menti dei secoli scorsi – precisa la nota online. L’obbiettivo è ispirare gli studenti attraverso le storie di determinazione, curiosità e innovazione di questi grandi scienziati, evidenziando come le loro vite e scoperte abbiano contribuito a plasmare il mondo in cui viviamo oggi.Dalle ore 11 e fino alle ore 13, l’Emiciclo ospiterà anche “Occhi al cielo!”, attività organizzata dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso – recita il testo pubblicato online. Questa prevede un’osservazione “in diretta” del Sole al telescopio sotto la guida dal Ricercatore LNGS Nicola D’Ambrosio – riporta testualmente l’articolo online. Con l’utilizzo di filtri speciali gli studenti potranno apprezzare le protuberanze solari, i giganteschi getti di materia che si innalzano dalla superficie e le macchie solari, il tutto completato da una breve descrizione della nostra stella e dei fenomeni visibili al telescopio – recita il testo pubblicato online. L’intero programma di eventi “Sharper L’Aquila” è consultabile al seguente link: https://www.sharper-night.it/laquila/

