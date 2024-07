Consiglio Regionale. Sospiri: la nuova sede sarà attrattore pubblico

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:(ACRA) – “La nuova sede della Regione Abruzzo a Pescara si farà, e si costruirà sulle aree di risulta dell’ex stazione ferroviaria, con buona pace del consigliere regionale Blasioli e del Pd. Parliamo di una sede che sarà un attrattore pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. Sull’opera la Regione investirà ben 52 milioni di euro complessivi, 18 milioni di euro già pronti ed erogati, 34 milioni di euro di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione in itinere – recita la nota online sul portale web ufficiale. E nella struttura verranno accorpati tutti gli uffici regionali oggi sparsi sul territorio, ad eccezione, per ora, di quelli politici della Presidenza del Consiglio regionale e dei gruppi consiliari che hanno una propria sede di proprietà in piazza Unione, ma non escludo che in futuro sposteremo anche quegli spazi”. Lo ha ribadito il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri replicando alle “affermazioni vecchie, trite e ritrite del consigliere Blasioli che cerca di riproporre idee progettuali pseudoalternative che negli anni si sono arenate sulla spiaggia della irrealizzabilità”. “L’operazione segue tre direttrici – ha sottolineato il Presidente Sospiri -: innanzitutto, dopo anni di obiettivi falliti, il Governo Marsilio riuscirà a consegnare la nuova sede della Regione Abruzzo a Pescara, una mission che ha previsto anche la cessione per cinquant’anni al Comune di Pescara delle aree dell’ex Cofa, 2 ettari fronte mare, per la promozione di un progetto con Confindustria e Università d’Annunzio, un progetto passato dall’essere finanziabile all’essere finanziato – recita il testo pubblicato online. A oggi tutte le opere previste sulle aree di risulta derivano dalla Regione Abruzzo, fin qui parliamo di fondi regionali, dai fondi Masterplan del Governatore D’Alfonso sino a Marsilio-amministrazione Masci, e una minima quota parte farà capo alla Fondazione PescarAbruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. E a me pare di poter dire che intanto già si è partiti con un fatto positivo, ossia la bonifica ambientale e, oltre alla sede regionale, andremo a completare anche la riqualificazione del parco, la nuova viabilità, realizzeremo il secondo silos per un importo non diverso da quello inerente alla realizzazione della sede – Si chiede alla Regione quale sia la certezza dei fondi, e allora noi replichiamo che senza dubbio il fatto positivo in sé è la realizzazione della sede della Regione, e le opere arriveranno – aggiunge testualmente l’articolo online. Non tutti gli uffici regionali verranno sistemati nella nuova sede e lo abbiamo detto sin dal primo giorno e la ragione c’è: gli uffici politici sono competenza del Consiglio regionale che ha una sede di proprietà in piazza Unione, mentre nelle aree di risulta andranno gli uffici afferenti alla Regione che prima erano dislocati in viale Bovio e via Raffaello, sedi entrambi inagibili che saranno oggetto di valorizzazione – si apprende dalla nota stampa. Non è vero che quei due stabili potevano essere risanati, non è vero che avremmo speso meno con la loro demolizione e ricostruzione, all’incirca 14-16milioni di euro, per 7mila metri quadrati, ma in una posizione logistica, viale Bovio, impossibile per una sede istituzionale, a ridosso di tre poli scolastici che rendevano inaccessibile l’area dalle 8 alle 9.30 del mattino – aggiunge testualmente l’articolo online. Dunque, in piazza Unione resteranno i Gruppi consiliari, gli Uffici di Presidenza e le Authority regionali, ma comunque non escludo che in fase di progettazione non si possa trovare una sede anche per queste aree di competenza, ma è evidente che la priorità vada a chi oggi una sede non ce l’ha – si apprende dal portale web ufficiale. E poi non andranno gli uffici del Genio Civile che resteranno in Largo dei Frentani – aggiunge la nota pubblicata. Ma dismetteremo tutti gli spazi oggi in affitto tra via Passo Lanciano, via Tiburtina, via Firenze, e su corso Vittorio Emanuele – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il progetto peraltro ripercorre ciò che accade in tutte le principali città: tutte le Regioni storicamente mirano a realizzare sedi istituzionali uniche, partendo da Milano o da Torino, e a localizzarle vicino alle stazioni ferroviarie, proprio perché la Regione ha una serie di relazioni extraterritoriali con un elevato potere di attrazione, e dunque si scelgono localizzazioni che le rendano facilmente accessibili con i mezzi pubblici, siano treni, autobus o bici – Torniamo poi, per l’ennesima volta, sulle pseudoproposte alternative del consigliere Blasioli e del Pd, ossia realizzare la sede regionale in una periferia, quale ‘deterrente per episodi di delinquenza e criminalità’, scambiando, evidentemente, la sede della Regione Abruzzo per una Caserma militare: il dato concreto e realistico ci dice che per Pescara l’unica alternativa sarebbe stata Porta Nuova che ha però un problema enorme, ossia il cono d’ombra del rischio aeroportuale, che è il grande gap della City. Abbiamo svolto ricerche di mercato e non abbiamo trovato altri siti idonei, non era funzionale l’ex Fater né De Cecco che non avevano le caratteristiche tecniche necessarie, a partire dal carico dei solai – precisa la nota online. Questi sono i fatti, incontrovertibili e inconfutabili, al di là delle fantasie machiavelliche o delle ipotesi fabulose dettate dalla politica di opposizione”. (com/red)

