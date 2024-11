Consiglio Regionale. Sospiri: Questo Consiglio non distribuisce mance. Sono interventi di welfare

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha tenuto nel pomeriggio di oggi una conferenza stampa con i capigruppo di maggioranza Massimo Verrecchia (FdI); Vincenzo D’Incecco (Lega); Emiliano Di Matteo (Forza Italia), Marianna Scoccia (Noi Moderati) e Luciano Marinucci (Marsilio Presidente), per chiarire il contenuto dell’allegato alla Finanziaria 2023. Il documento sarà presentato nel corso dell’odierna seduta dell’Assemblea Legislativa – si legge sul sito web ufficiale. “Entro il 30 novembre si bloccano le procedure di bilancio di tutti gli enti – precisa il comunicato. Nella nostra Finanziaria 2023 c’è un allegato da 22 milioni di euro, pubblicato da quasi un anno – riporta testualmente l’articolo online. Una prassi che tutte le Amministrazioni pubbliche dello Stato tendono a seguire” ha introdotto Sospiri all’inizio della conferenza – viene evidenziato sul sito web. “Oggi cuba circa 13 milioni di euro con un taglio di 9 milioni, meno dello 0.2% del bilancio regionale citato dal presidente Marsilio, perché abbiamo chiesto a ogni consigliere di rinunciare a una parte considerevole di risorse”. “Contiene quattro azioni strategiche – ha spiegato – la prima riguarda il sostegno ai piccolissimi Comuni, piccoli e medio-piccoli perché le piccole amministrazioni hanno difficoltà di indebitamento e in questo modo abbattiamo anche la tassazione, ma ci saranno dentro anche norme di accantonamento per debiti della sanità, per aree di crisi del turismo termale come Caramanico Terme e altro ancora, rivendichiamo con orgoglio una manovra condivisa”. “Le altre tre azioni strategiche toccano l’ambito culturale, sociale e sportivo di base della Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Nei piccoli Comuni si devono poter organizzare incontri, eventi, per incentivare la socializzazione e far vivere i piccoli borghi – precisa la nota online. Non esistono solo le grandi manifestazioni e non c’è nulla di irrituale – ha aggiunto – il saldo arriva se le opere sono state realizzate altrimenti il finanziamento non viene liquidato”. “E’ una pratica attuata anche nelle Regioni cosiddette efficienti – ha proseguito il presidente Sospiri – Dico al prof. D’Amico che ha diritto di criticare un provvedimento legislativo ma non può permettersi di definire ‘mancia’ la legge e ‘manciosi’ i Consiglieri regionali – aggiunge la nota pubblicata. Tutto si può dire al Consiglio regionale tranne che distribuisca ‘mance’, altrimenti tutto è mancia, dalla Perdonanza al Festival Dannunziano – Sono interventi di welfare culturale, sportivo e sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono scelte e indirizzi che nessun revisore dei Conti o la Corte dei Conti ha mai osservato”. “Non c’è limite per fare meglio un lavoro, ma lo dobbiamo fare insieme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non esiste un bando perfetto e di enti locali esclusi ne vedo pochi – ha concluso Sospiri – Se D’Amico si sedesse potremmo migliorare i criteri, ha invece precluso il dibattito”. “Il Consiglio regionale è la sentinella dei territori vasti – Ascolta le esigenze dei Sindaci e cerca di collazionarle dentro il percorso dell’Allegato al bilancio – ha commentato poi D’Incecco – E’ la soluzione alle richieste dei problemi del territorio”. “L’Allegato integra una serie di azioni previste nella macro programmazione con fondi Ue – Uno strumento che ci permette di arrivare ai piccoli Comuni spesso tagliati fuori – precisa la nota online. Anche loro hanno diritto a sentire la vicinanza della Regione – si apprende dalla nota stampa. Tutte le aree sono state coperte, chi prima chi dopo, ha beneficiato, per le associazioni è ossigeno puro”, ha concluso Di Matteo – aggiunge testualmente l’articolo online.

