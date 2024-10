Consiglio Regionale. Sospiri su Capitale Arte Contemporanea 2026: “Pescara ci riproverà. Eventi previsti si faranno”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “La città di Pescara è stata bravissima ad arrivare tra le cinque finaliste al titolo di Capitale dell’Arte Contemporanea 2026, presentando una pianificazione progettuale di eventi e attività straordinaria che la Regione Abruzzo troverà comunque il modo di finanziare e realizzare, vista l’ampia e valida proposta elaborata e presentata – si legge sul sito web ufficiale. Ovviamente oggi i nostri complimenti vanno alla città di Gibellina che si è aggiudicata il titolo e i relativi finanziamenti ministeriali, noi ci riproveremo e sicuramente l’esperienza odierna sarà un ottimo punto da cui ripartire”. È il commento del presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri al verdetto odierno che ha assegnato a Gibellina il titolo di Capitale dell’Arte Contemporanea 2026. “Il ringraziamento va innanzitutto a tutti coloro che negli ultimi mesi hanno lavorato per predisporre il dossier Pescara – ha sottolineato il Presidente Sospiri -, al dirigente comunale Zuccarini, al professor Sacco che è stato eccellente nella sua esposizione a Roma dimostrando la perfetta macchina organizzativa della nostra città, collegando Pescara ai centri dell’hinterland dove l’arte contemporanea vive ogni giorno – riporta testualmente l’articolo online. In 30 minuti è riuscito a esprimere le esperienze e le idee innovative pensate sulla città che ormai, dopo aver ospitato la sessione del G7, con le delegazioni di Libano, Palestina e Israele, è pronta a raccogliere qualunque sfida di portata mondiale e sicuramente avremmo interpretato al meglio il ruolo di prima Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea, pensando ai tanti progetti già in cantiere per una città che ha saputo fare dell’arte e della cultura in generale una mission e non un puro esercizio di retorica – viene evidenziato sul sito web. La scelta è ricaduta su Gibellina, che siamo certi saprà ora ben portare avanti i propri progetti – precisa la nota online. Pescara proseguirà il suo straordinario cammino e ritenteremo la candidatura forti del know how odierno”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it