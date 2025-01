Consiglio Regionale. Sospiri su Comitato TPL Pescara. All’incontro anche i consiglieri De Renzis e Di Marco

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “L’aumento strategico della frequenza delle corse dei bus elettrici, con la progressiva eliminazione dei mezzi inquinanti, la riorganizzazione complessiva di tutto il Trasporto pubblico locale, da Zanni ai Colli a Pescara sud, e una maggiore vivibilità per la città con lo svuotamento delle strade tutt’attorno alla ex strada parco – aggiunge testualmente l’articolo online. È la prima diretta conseguenza dell’entrata in funzione del collegamento Pescara-Montesilvano grazie all’utilizzo di via Castellamare, ovvero l’ex tracciato ferroviario, a partire dal primo marzo, come emerso oggi dalla prima riunione del Comitato TPL, un Organismo che vede la presenza di Regione, Comune di Pescara e di Montesilvano e Tua e che ci consentirà di monitorare in modo costante la situazione del trasporto pubblico sull’area metropolitana e adriatica”. Lo ha detto il presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri in riferimento alla prima riunione odierna del Comitato, composto anche dal sindaco Carlo Masci, dai consiglieri regionali Luca De Renzis e Antonio Di Marco, individuati con decreto del presidente Sospiri, i consiglieri comunali Roberto Carota, Andrea Salvati, Massimiliano Di Pillo, l’assessore Adelchi Sulpizio, e poi i tecnici del Comune di Montesilvano, Pescara e Tua – si legge sul sito web ufficiale. “Il Coordinamento del Comitato è stato affidato al consigliere regionale De Renzis e l’Organismo dovrà riunirsi almeno quattro volte l’anno con l’obiettivo – ha detto il presidente Sospiri – di fornire indirizzi alla Regione Abruzzo sulla riorganizzazione del TPL perché il Comune di Pescara con delibera del 2016 ha delegato alla Regione la riorganizzazione del Trasporto pubblico locale e la Regione Abruzzo ha affidato il servizio alla Tua – Dunque il Comitato sarà l’interlocutore diretto che dovrà fornire indicazioni, suggerimenti e correttivi circa lo sviluppo del comparto – E nella prima riunione odierna abbiamo ripercorso il Piano di riorganizzazione messo in piedi dalla Tua che vede nell’entrata in attività dell’ex tracciato ferroviario la spina dorsale di tutto l’impianto, un asse strategico in cui, nell’attesa dei filobus, transiteranno i mezzi elettrici della Tua e che permetterà di aumentare le corse di collegamento tra Pescara e Montesilvano, con tempi di percorrenza certi e veloci, puntuali, permettendo di abbattere in modo tangibile i livelli di smog nelle vie tutt’attorno che dovranno progressivamente svuotarsi del transito dei mezzi pubblici – aggiunge la nota pubblicata. Sull’ex tracciato ferroviario ci saranno almeno 180 corse al giorno dei mezzi elettrici, con passaggi ogni 10 minuti, coprendo in modo capillare tutti gli attuali ingressi e le uscite – Le conseguenze sull’intero sistema saranno immediate: su via Verrotti, a Montesilvano, le frequenze dei mezzi pubblici passeranno dagli attuali 35 minuti a 20 minuti con collegamenti diretti in tutta l’area vestina, mentre verrà ridotta la frequenza dei bus sulla riviera, dove però saranno in funzione le navette elettriche per collegare la zona dei colli al lungomare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Su Montesilvano la Tua e i tecnici hanno individuato un Hub parcheggi per le vetture provenienti da Atri, Silvi o Città Sant’Angelo nell’area alle spalle dei Grandi Alberghi – precisa la nota online. Verrà istituzionalizzato e reso strutturale il bus rosso per collegare in modo diretto l’aeroporto al Terminal bus del centro di Pescara senza fermate intermedie – I bus elettrici piccoli andranno a sostituire i mezzi da 12 metri nelle percorrenze nel centro di Pescara, come via Galilei o via Nicola Fabrizi, e riorganizzazione in vista anche per le linee su San Donato, Fontanelle, via Aldo Moro, dove i passaggi dei mezzi scenderanno dai 60 minuti attuali a 35 minuti, e a Zanni, dove i bus passeranno ogni 20 minuti – aggiunge la nota pubblicata. Complessivamente – ha aggiunto il Presidente Sospiri – ci saranno 150mila chilometri in più di trasporto pubblico locale nell’area metropolitana, e spariranno 300mila chilometri di transiti di bus inquinanti – precisa il comunicato. Il Comitato misto Tpl dovrà svolgere un ruolo strategico nella riorganizzazione del sistema del trasporto pubblico locale, puntando sull’innovazione tecnologica, sulla sostenibilità e sulla costante informazione dei cittadini”. (com/red)

